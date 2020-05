The Last of Us Part II : 20 minutes de gameplay en 4K avec le replay du State of Play !

Lorsque Sony Interactive Entertainment a organisé un State of Play spécialement dédié à Ghost of Tsushima, la communauté s'est plaint de ne pas avoir droit à une opération identique pour The Last of Us Part II. Rassurez-vous, l'éditeur ne l'a pas oublié, et va lui réserver le même traitement cette semaine.



Nous avons rendez-vous ce mercredi 27 mai 2020 à 22h00 sur YouTube pour un State of Play cette fois dédié à The Last of Us Part II donc. Nous aurons le plaisir d'y découvrir « de nouveaux détails et une scène de gameplay totalement inédite ». Alors que le lancement approche à grands pas, difficile de savoir si Naughty Dog a encore des surprises à nous montrer, mais ceux qui voulaient un dernier regard sur l'aventure avant de se décider à l'acheter seront servis. Vous pourrez apprécier la séquence en direct sur cette même page : nous ajouterons le flux vidéo du live quand il sera disponible.

La date de sortie de The Last of Us Part II est désormais fixée au 19 juin 2020 en exclusivité sur PS4.

Version HD VOSTFR





Version 4K VO

Mise à jour : vous pouvez retrouver le replay de la présentation d'environ 20 minutes ci-dessus. Si vous n'avez pas encore vu la séquence, sachez que sans spoiler, elle verbalise et éclaircit des thématiques et des mécaniques de jeu simplement montrées ou évoquées dans les précédentes bandes-annonces : si vous êtes sûrs de vous procurer le titre le 19 juin, vous pouvez peut-être vous passer de regarder ce State of Play.

Le narrateur Neil Druckmann parle d'abord des bases de l'histoire, se déroulant plusieurs années après The Last of Us, puis évoque ensuite les décors, principalement basés autour de Seattle et sublimés par des effets météorologiques en tout genre. Les déplacements plus libres offerts par le level design sont aussi montrés, de l'escalade retravaillée aux balades à cheval, tout comme nos ennemis récurrents, le Washington Liberation Front ou la secte religieuse des Séraphites. Mais les infectés seront toujours de la partie, et représentent une menace encore plus variée et dangereuse.

Le directeur du développement enchaîne sur quelques autres points de gameplay, comme le mode Écoute pour voir où sont attirés nos adversaires, la possibilité de se cacher dans les hautes herbes, ou des vitres à casser pour divertir les ennemis. Après cela, le système de combat est à son tour résumé, avec des blessés pouvant être utilisés comme bouclier humain et des alliés plutôt pratiques. Neil Druckmann le promet, même s'il en dit beaucoup aujourd'hui, The Last of Us Part II renferme encore bien des surprises. La présentation se termine sur une séquence ininterrompue d'environ dix minutes, histoire de bien se familiariser avec le rythme (et la violence) du gameplay, et de découvrir un PNJ jouant à Hotline Miami sur PS Vita. Là encore, gare aux spoils, surtout avec la toute dernière scène.