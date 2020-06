The Last of Us Part II : les autres studios de Sony félicitent Naughty Dog pour le lancement du jeu

Saviez-vous que The Last of Us Part II est sorti ce vendredi 19 juin 2020 ? Oui, évidemment, vous le savez, le titre de Naughty Dog était attendu par des millions de joueurs, il s'agit d'une exclusivité PlayStation 4 majeure qui passionne déjà les foules, et les développeurs peuvent enfin souffler.

“I will never have friends like the ones I have with PlayStation. Jesus, does anyone?”



Huzzah my @Naughty_Dog friends. What you have done is nothing short of astonishing. It made me tense, anxious, excited, sad and jealous I didn’t make it.



Proud of you.❤️



Image: Luke Berliner pic.twitter.com/izZSeHT3Qu — Cory Balrog ???? (@corybarlog) June 19, 2020

Et comme les studios de Sony sont une grande famille, les équipes de SIE Worldwide Studios ont tenu à féliciter Naughty Dog pour le lancement de The Last of Us Part II. Cela va du simple message d'Insomniac Games (Spider-Man) à des artworks très réussis signés Santa Monica Studio (God of War), Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima) et Bend Studio (Days Gone), sans oublier une animation dans Dreams, réalisée par Kareem Ettouney, directeur artistique chez Media Molecule. Tout cela est à admirer juste ici :

Congratulations to all of our friends over at @Naughty_Dog on the long-awaited release of #TheLastofUsPartII! Mind if we hitch a ride? #TLOU2 #DaysGone pic.twitter.com/ao71x8yhrr — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) June 19, 2020

A gigantic and well-deserved CONGRATULATIONS to our friends at @Naughty_Dog on the launch of #TheLastofUsPartII today! We can't wait to play all weekend!



(art by Sucker Punch artist @EdwardPun1!) pic.twitter.com/MmGgwuZT08 — Ghost of Tsushima ???? July 17 (@SuckerPunchProd) June 19, 2020

From everyone at Media Molecule, congratulations to @Naughty_Dog on launch day! This art piece was created by our Art Director, Kareem Ettouney, in #DreamsPS4. #MadeInDreams



???????? pic.twitter.com/3f78pn3SY4 — Media Molecule (@mediamolecule) June 19, 2020

Désormais, les possesseurs de PlayStation 4 sont plongés dans The Last of Us Part II, en attendant la sortie de Ghost of Tsushima, dernière grosse exclusivité PS4 avant de passer à la génération suivante.

Lire aussi : TEST de The Last of Us Part II : une belle lettre d'adieu à la PS4