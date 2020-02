The Last of Us Part II : de la nudité, de la drogue et du contenu sexuel, l'ESRB note le jeu

Le premier The Last of Us n'était pas à mettre entre toutes les mains, le titre de Naughty Dog comprenait des séquences violentes qui l'ont fait écoper d'un PEGI 18 et d'un M for Mature (17 +) par l'ESRB. Et l'organisme de classification nord-américain a déjà noté la suite.

Comme l'indique le site de PlayStation, The Last of Us Part II est classé une nouvelle fois M for Mature, et donc réservé aux joueurs de plus de 17 ans. Sans surprise, l'ESRB indique la présence de sang, de violence, d'insultes, mais aussi de contenu sexuel, de nudité et de drogues, des thèmes pas vraiment abordés dans le premier volet. Clairement, The Last of Us Part II sera un titre réservé à un public averti, qui écopera sans aucun doute d'un PEGI 18 définitif chez nous.

Pour rappel, la date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 29 mai 2020, exclusivement sur PlayStation 4.

Lire aussi : INSOLITE sur Dreams : The Last of Us Part II déjà jouable, en version PS1