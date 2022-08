The Last of Us Part I : les notes de la presse anglophone

Né sur PlayStation 3 puis porté sur PS4 sous le nom de The Last of Us Remastered, The Last of Us va encore avoir droit à une modernisation avec The Last of Us Part I. Vendu comme un remake complet de l'original, cet épisode aux faux airs de deuxième remastérisation en 9 ans a suscité beaucoup de débats depuis son annonce. Il sort enfin ce 2 septembre sur PS5 et les journalistes ont pu livrer leur critique en avant-première.

Globalement, ils ont été très convaincus, car The Last of Us Part I affiche une superbe moyenne de 88/100 sur Metacritic. Merveille technologique, visuels aussi prenants que le son, vision définitive d'une aventure culte, la presse ne manque pas de superlatifs pour décrire le jeu. En revanche, certains rappellent que l'architecture générale de l'expérience reste la même qu'en 2013, ce qui ne justifierait peut-être pas son prix de 79,99 €, ni même le besoin de reparcourir l'histoire si elle est encore fraîche dans vos mémoires.