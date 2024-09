The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo fait le point sur son contenu en vidéo

Page 1 : Bande-annonce récapitulative de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Dans deux semaines, les possesseurs d'une Nintendo Switch vont pouvoir arpenter Hyrule aux commandes de la princesse Zelda dans le bien nommé The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Dévoilée en juin dernier, cette aventure inédite nous fera utiliser des échos d'objets ou d'ennemis pour progresser et combattre. Les deux bandes-annonces diffusées au mois d'août avaient de leur côté permis d'avoir un aperçu des diverses zones de jeu que nous traverserons, de la mécanique de Synchronisation, puis du mode Épéiste et des donjons dans le Monde du Néant, ainsi que des automates. Pour ne pas changer, c'est désormais une vidéo « overview » qui fait donc le point sur le contenu. Quoi de neuf en vue ?

Eh bien, pas grand-chose en dehors de quelques phases de gameplay inédites, mais c'est sans doute bien mieux pour conserver l'effet de surprise. Nous notons tout de même la possibilité de se dissimuler dans un pot, ainsi que d'acheter des accessoires et tenues servant à améliorer les aptitudes de Zelda, comme la nage. Et, oui, le grand Arbre Mojo sera présent, avec à ses racines une dalle de pierre représentant la Triforce.

Si vous êtes avides d'informations sur le jeu, le compte Twitter / X officiel a de son côté partagé des visuels et descriptifs supplémentaires plutôt intéressants. Nous y découvrons la grande fée qui aidera Zelda à améliorer son style et Tampon-man qui débarquera du ciel en parachute (un lien avec Spirit Tracks ?). Plusieurs automates de l'ingénieur Dampé ont aussi été introduits, à savoir un Octorok tirant des feux d'artifice, un ressemblant à un Tektite provoquant une explosion mettant le feu dans une zone donnée et un autre lié à la musique.

Le Dojo Nemuri (le nom français pourrait être différent) permettra à la princesse de s'entraîner pendant son sommeil avec ce qui semble être des défis chronométrés. Il y aura également un PNJ proposant un mini-jeu de récolte de glands, là aussi avec un timer. Vous trouverez également en page suivante des visuels que Nintendo avait fournis pour la preview.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est attendu le 26 septembre sur Switch et vous pouvez le précommander au prix de 44,49 € sur Amazon et chez Cdiscount ou à 49,99 € à la Fnac.

