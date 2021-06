The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo présente en détail ce remaster en vidéo

En attendant la suite de Breath of the Wild et en plus des DLC d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Nintendo va ressortir The Legend of Zelda: Skyward Sword dans une déclinaison HD adaptée à la Switch dès le mois prochain, avec un amiibo de Zelda et son Célestrier ainsi qu'une paire de Joy-Con collector pour l'occasion. Cet épisode martelé comme se déroulant au tout début de la timeline n'a donc pas énormément de choses à nous apprendre à son sujet, mais ça n'empêche pas l'éditeur de diffuser ce mercredi l'une de ses traditionnelles vidéos « Overview Trailer » pour nous l'exposer de longues minutes durant.

Cette nouvelle version du jeu Wii nous emmènera haut dans les cieux à Célesbourg, avec ses incarnations de Link et Zelda étant ici amis d'enfance. Sauf que cette dernière va être prise dans une tornade et c'est évidemment son chevalier servant tout de vert vêtu qui va partir à sa recherche, capable d'explorer le domaine céleste à dos de Célestrier et n'hésitant pas à se jeter dans le vide pour atterrir sur le monde terrestre peuplé de bien étranges créatures. En plus du gameplay usant des fonctions gyroscopiques des Joy-Con pour manier l'épée et le bouclier de Link, Nintendo a cette fois tenu bon d'inclure une alternative n'utilisant que les touches classiques pour y jouer sur Switch Lite et en mode Portable avec moins de prise de tête.

Encore un peu de patience, la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est fixée au 16 juillet prochain sur Switch. Vous pouvez précommander votre copie sur Amazon au prix de 44,99 €.