The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un trailer épique pour la quête de Link juste avant la sortie

La communication autour de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, annoncé en février dernier, aura été assez restreinte, mais le lancement du portage Switch est pourtant imminent. Des vidéos ont récemment mis en lumière le contenu général et les améliorations de confort de cette version, place désormais à une bande-annonce juste pour la hype.

Ce trailer intitulé A Hero Rises ne nous apprend rien du neuf, mais met en scène les enjeux dramatiques de cette aventure de Link. Entre rencontres avec des personnages hauts en couleur, exploration des cieux, séquences en bateau ou avec un grappin, et combats contre des boss en tout genre, cette épopée sur les origines de l'épée de légende, la plus ancienne dans la chronologie de la saga, ne manquera pas de rebondissements.

Et nous ne sommes qu'à quelques jours de son lancement : la date de sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est calée au 16 juillet 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Lire aussi : BON PLAN sur The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)