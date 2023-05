The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Bowser a vendu en personne le premier exemplaire au Nintendo Store de New York

Cette semaine est enfin sorti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et nombreux sont les joueurs à avoir déjà posé les mains dessus pour explorer de nouveau le monde d'Hyrule. Le lancement du titre était un évènement pour Nintendo, qui a tenu à marquer le coup.

The first copy of Tears of the Kingdom being sold by @thetruebowser in NYC. #zeldavacation pic.twitter.com/BQXVu9J4XF — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 12, 2023

Dans sa boutique à New York, c'est le président de Nintendo of America Doug Bowser qui a accueilli les joueurs, et il a même remis en mains propres le premier exemplaire de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vendu dans la boutique. Une édition collector que va sans aucun doute précieusement conserver ce fan, arborant fièrement un sac à dos bouclier et une Master Sword. Geoff Keighley, organisateur des Game Awards et du Summer Game Fest, était présent sur place pour immortaliser ce moment insolite (et rare, tant Doug Bowser est plus discret que Reggie Fils-Aimé) en vidéo.

