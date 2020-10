The Medium : le système de double réalité encore expliqué en vidéo

À un peu plus de deux mois de la sortie de The Medium sur PC et Xbox Series X et S, Bloober Team partage une nouvelle vidéo de son jeu d'horreur. Le studio, bien connu pour les Layers of Fear, nous reparle encore une fois des deux réalités dans lesquelles va évoluer Marianne pour résoudre son enquête.

Bien plus qu'un argument scénaristique, ces deux réalités proposeront un gameplay innovant. Si certaines séquences sont dans une seule, d'autres passages permettront de contrôler Marianne dans les deux mondes en même temps, l'écran étant alors séparé en deux, un système de jeu rendu possible grâce à la next-gen d'après les développeurs. Il sera bien sûr question d'énigmes, avec des actions possibles uniquement dans l'une ou l'autre réalité, mais qui peuvent avoir des répercutions pour débloquer une situation. Au passage, Bloober Team partage la piste musicale Marianne's Theme au complet, composée par Arkadiusz Reikowski, à écouter juste ici :

La date de sortie de The Medium est fixée au 10 décembre 2020 sur PC et Xbox Series X et S, le jeu sera inclus dans le Xbox Game Pass des deux plateformes, l'abonnement en Ultimate coûte 12,99 € par mois.