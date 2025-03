The Occultist n'est pas près de venir mener l'enquête, sa sortie fortement repoussée

Page 1 : Bande-annonce de gameplay de The Occultist et report du lancement

Depuis sa fondation en 2021, le studio espagnol DALOAR (ex Pentakill Studios), une petite équipe espagnole d'une trentaine de développeurs, travaille sur un jeu d'horreur psychologique à la première personne baptisé The Occultist. Ce n'est pourtant que l'été dernier qu'il s'est plus largement révélé au monde entier alors que nous découvrions une bande-annonce cinématique et apprenions que l'éditeur allemand Daedalic Entertainment se chargerait de son édition. Son protagoniste Alan Rebels étant doublé par Doug Cockle, cela a attiré l'attention des fans de The Witcher, puisque c'est lui qui prête sa voix à Geralt de Riv en anglais. Ce jeudi, lors de la Nacon Connect 2025, nous avons pu apprécier un trailer de gameplay sur fond du thème précédemment entendu, composé par Pepe Herrero. Il introduit les décors de l'île de GodStone, où le paranormal y prendra bien des formes. Les amateurs de la licence A Plague Tale y retrouveront même des rats attaquant en horde !

Malheureusement, la sortie de The Occultist jusqu'alors prévue pour cette année a été repoussée à 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sans plus de précision. Il va donc clairement falloir prendre son mal en patience avant de plonger dans ce récit qui promet d'être assez sombre. Vous trouverez des visuels en page suivante.

Dans The Occultist, l'enquêteur Alan Rebels, spécialiste du paranormal, se rend sur l'île maudite de Sacrepierre pour élucider le mystère de la subite disparition de son père. Bien que ce dernier ait mentionné l'île de nombreuses fois durant sa vie, tout ce que sait Alan, c'est que son père y est né et y a passé son enfance. Alan, cependant, n'est pas seul dans son voyage. Il a pris son pendule occulte, un objet d'origine inconnue et fidèle compagnon lors de ses précédentes enquêtes. Alors qu'il explore les ruelles embrumées et les bâtiments inquiétants de l'île apparemment désertée de Sacrepierre, une seule chose paraît évidente : cette affaire ne sera pas comme les autres. L'île de Sacrepierre était habitée jusqu'en 1950 par une secte macabre, tristement connue pour les expériences indicibles et les rituels cruels qu’elle aimait à réaliser. Depuis, plus personne n'a osé se rendre sur l'île... jusqu'à ce jour. À l'aide de ses dons paranormaux, Alan doit interagir avec les âmes menaçantes emprisonnées dans les restes des rues sombres et des bâtiments encore présents sur Sacrepierre... Mais peut-être devrait-il plutôt les éviter pour ne pas risquer leur ire. Alan Rebels est un enquêteur spécialisé dans le paranormal, et rien de tout cela ne l'étonne. Cependant, l'île mystérieuse de Sacrepierre et le mystère de la disparition de son père vont mettre les compétences d'Alan à rude épreuve. Cette enquête pas comme les autres va montrer à Alan ce dont sont réellement capables les forces de l'occulte. Peut-être est-il possible de lever la malédiction qui semble peser sur Sacrepierre... mais le faut-il vraiment ?

