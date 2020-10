The Witcher 3 et Thronebreaker se mettent à jour sur Switch

CD Projekt continue de s'occuper de The Witcher 3: Wild Hunt, sorti sur Switch il y a un an, ainsi que de Thronebreaker: The Witcher Tales, arrivé sur la console de Nintendo par surprise en janvier dernier. Le studio polonais publie en effet aujourd'hui une petite mise à jour pour chaque titre.

Concernant The Witcher 3: Wild Hunt, rien de bien neuf, le patch est simplement là pour corriger quelques erreurs dans la traduction en chinois simplifié, et sur des soucis de transfert de sauvegarde depuis la version PC. Pour Thronebreaker: The Witcher Tales, c'est justement le transfert de sauvegarde entre les versions Switch et PC (Steam et GOG.com) qui fait son apparition. Dans les deux cas, les mises à jour servent à corriger des soucis de stabilité et de performances pour une meilleure expérience de jeu.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition inclut pour rappel le jeu de base ainsi que ces deux grosses extensions et tous les petits contenus additionnels.

