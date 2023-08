Gord : le jeu de stratégie par d'anciens développeurs de Frostpunk et de The Witcher 3 lancé en vidéo

Si Covenant.dev est encore jeune, il a été fondé par des vétérans du monde vidéoludique, ayant notamment déjà travaillé sur Frostpunk et The Witcher 3: Wild Hunt. Avec le soutien de Team17 Digital, le studio lance aujourd'hui Gord, un jeu de stratégie solo dans un monde de dark fantasy.

Dans Gord, les joueurs doivent survivre en construisant leur base et en affrontant les ténèbres, tout en menant à bien des quêtes et en gérant un peuple, ce dernier pouvant influer sur le sort de la tribu. Voici les points clés du jeu :

Aventure fantastique sombre : dirigez le peuple de la Tribu de l'Aube et aventurez-vous dans les terres interdites dans une campagne de stratégie dark fantasy riche en contenu historique.

: dirigez le peuple de la Tribu de l'Aube et aventurez-vous dans les terres interdites dans une campagne de stratégie dark fantasy riche en contenu historique. Construire pour survivre, vaincre pour s'imposer : faites évoluer votre gord d'une humble colonie à une redoutable forteresse tout en protégeant vos citoyens des envahisseurs, des monstres redoutables et des puissances mystérieuses qui rôdent dans les bois environnants.

: faites évoluer votre gord d'une humble colonie à une redoutable forteresse tout en protégeant vos citoyens des envahisseurs, des monstres redoutables et des puissances mystérieuses qui rôdent dans les bois environnants. Un système de santé unique : surveillez de près les habitants de votre ville, la maladie, la faim et la mort d'un parent peuvent avoir un impact dévastateur sur leur vie et leur bien-être.

: surveillez de près les habitants de votre ville, la maladie, la faim et la mort d'un parent peuvent avoir un impact dévastateur sur leur vie et leur bien-être. Des quêtes sur mesures : participez à une grande variété de quêtes et de rencontres aléatoires qui vous mèneront au plus profond de la nature sauvage pour chasser des créatures légendaires, découvrir d'anciens secrets et vaincre des fléaux mortels.

: participez à une grande variété de quêtes et de rencontres aléatoires qui vous mèneront au plus profond de la nature sauvage pour chasser des créatures légendaires, découvrir d'anciens secrets et vaincre des fléaux mortels. Provoquer de puissantes incantations : déverrouillez une variété de sorts offensifs et défensifs, chacun avec des animations personnalisées, pour faire évoluer le combat en votre faveur.

: déverrouillez une variété de sorts offensifs et défensifs, chacun avec des animations personnalisées, pour faire évoluer le combat en votre faveur. Mode « Scénarios personnalisés » avec des niveaux générés structurellement : relevez une variété infinie de défis en créant vos propres scénarios. Personnalisez votre jeu en choisissant un objectif principal, votre groupe de départ, la taille du niveau, le nombre de ressources, les types d'ennemis, l'intensité des raids et même les conditions météorologiques.

Gord est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, en version standard ou dans une édition Deluxe avec le scénario additionnel Hold Your Ground pour le mode Scénarios personnalisés, la bande originale et un artbook. Vous pouvez retrouver Gord: Deluxe Edition à 34,99 € sur GOG.com.

Lire aussi : TEST Gord : un titre hybride tentant sur le papier, un peu moins en jeu...