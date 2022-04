Tomb Raider : la scénariste Rhianna Pratchett aimerait que Lara Croft se détache de son père

C'est annoncé depuis un moment déjà, mais Crystal Dynamics a officialisé récemment qu'il venait de débuter le développement d'un nouveau jeu vidéo Tomb Raider, qui tournera sous l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Et à l'occasion des BAFTA Games Awards 2022, la scénariste des précédents volets Rhianna Pratchett s'est rapidement entretenue avec Eurogamer.

Rhianna Pratchett ne participera pas à l'écriture du scénario de ce prochain Tomb Raider, mais elle avoue être « très impatiente de voir ce qu'ils vont faire avec Lara ». Et surtout, elle aimerait que l'aventurière ait moins de problèmes avec son père. Richard Croft est en effet décédé alors qu'il cherchait un mystérieux artefact, au centre des deux premiers volets de la trilogie reboot. L'occasion de faire grandir Lara, mais Rhianna Pratchett aimerait maintenant qu'elle passe à autre chose, et rajoute :

J'aime la voir se débrouiller toute seule et vraiment prendre du plaisir dans ce qu'elle fait. Parce que, lorsque nous avons écrit le jeu reboot, elle était vraiment sur le point de devenir une pilleuse de tombes. Elle était donc comme un proto-Tomb Raider. Et tous les traits que vous associez à Tomb Raider comme la ténacité, la bravoure et la débrouillardise remontaient en quelque sorte à la surface avec elle. Je veux voir cette réalisation complète, je veux voir les répliques impertinentes et des choses que j'aurais aimé avoir écrites. Mais, vous savez, elle n'en était pas encore à ce stade, elle n'avait pas encore la confiance. Je pense que la trilogie est très bien passée auprès des fans, donc ça va être excitant de voir ce qu'ils feront ensuite.

Maintenant que Lara Croft est une vraie guerrière et aventurière, Rhianna Pratchett aimerait donc qu'elle vive sa propre aventure, loin de son père. La scénariste ironise, « et ça vient de moi ! », car même si Rhianna a une carrière impressionnante dans le jeu vidéo (Overlord, Mirror's Edge, Prince of Persia, Thief), elle n'oublie pas qu'elle est la fille de Terry Pratchett, célèbre auteur des romans du Disque-monde.

Il faudra de toute façon attendre un long moment avant de découvrir le pitch puis l'histoire complète de ce prochain jeu Tomb Raider développé par Crystal Dynamics. Vous pouvez retrouver Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition à 19,99 € chez Gamesplanet.