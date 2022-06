TOP 5 des jeux Switch à ne pas louper

La Nintendo Switch continue son petit bout de chemin. Depuis sa parution dans les rayons du monde entier en 2017, les productions ont pullulé. Vous venez d’acheter la console et vous ne savez pas sur quelles productions craquer ? Nous vous proposons un petit top 5 de quelques perles à ne pas louper. Et si vous avez envie de succomber pour l’une de ces aventures, vous pouvez retrouver ces jeux Nintendo Switch sur EasyCash à un prix intéressant grâce à l'occasion.

Mais arrêtons de parler et entrons dans le vif du sujet. Voici de quoi vous laisser tenter :

1 - Super Mario Odyssey

Mario s'allie avec un étrange chapeau. Faites la connaissance de Cappy, un habitant du pays des Chapeaux qui a pris l'apparence de la célèbre casquette rouge de Mario. Grâce à l'incroyable aptitude de Cappy à chapimorphoser ses ennemis, Mario peut réaliser tout un tas de nouvelles actions !

2 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Entrez dans un monde d'aventure. Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux The Legend of Zelda. Plongez dans un monde de découverte, d'exploration et d'aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un nouveau jeu qui vient bouleverser la série à succès.

3 - Légendes Pokémon : Arceus

Explorez une nature immense, sauvage et préservée, où de nouvelles découvertes vous attendent dans Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. Observez, attrapez et étudiez des Pokémon sauvages dans ce jeu de rôle bourré d'action se déroulant à une époque lointaine où êtres humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie.

4 - Mario Kart 8 Deluxe

Que vous fassiez la course en famille, sur grand écran, dans votre salon, au parc ou en visite chez un ami, la Nintendo Switch vous permet de jouer à Mario Kart comme bon vous semble ! Jusqu'à huit joueurs peuvent se connecter pour une partie en multijoueur local. Si vous jouez en mode téléviseur ou en mode sur table, jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter en écran partagé !

5 - Splatoon 2

Réclamez votre territoire en le recouvrant d'encre dans des matchs à 4 contre 4 hauts en couleur. L'équipe qui aura recouvert le stage avec le plus d'encre gagne ! Vous devrez coopérer et vous transformer en calamar au moment opportun pour prendre l'avantage. À vous de jouer !

