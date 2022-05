TOP 5 des jeux sociaux en VR pour passer un bon moment

La réalité virtuelle s’installe de plus en plus dans nos foyers et nous permet de nous évader un instant. La particularité de cette technologie, c’est que nous pouvons jouer et partager un moment agréable avec des inconnus. Ainsi, vous pouvez vous rassembler dans une pièce virtuelle et vous amuser à divers jeux populaires. Un univers apprécié ? Le casino. Prenez des cartes et lancez une partie de poker ! Par ailleurs, si vous adorez vraiment ces établissements particuliers où les jeux d’argent sont rois, vous pouvez jouer sur ce site.

Mais pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, voici quelques expériences à ne pas louper.

VRChat - Gratuit (free-to-play) sur Steam Rejoignez notre communauté grandissante pour explorer, jouer et participer à l'élaboration de l'avenir de la VR. Créez des mondes et des avatars personnalisés. Bienvenue sur VRChat.



Rec Room - Gratuit (free-to-play) sur Steam Rec Room, c'est l'endroit parfait pour créer et jouer tous ensemble à des jeux. Retrouve tes amis où qu'ils soient et explore des MILLIONS de pièces créées par la communauté, ou bien retrousse tes manches et façonne ton propre contenu à partager avec le monde entier.



Neos VR - Gratuit (free-to-play) sur Steam Bienvenue dans le métavers ! Un univers social où coexistent utilisateurs occasionnels et créateurs. Jouez et explorez avec vos amis, collaborez avec vos camarades, utilisez de puissants outils de développement, et créez quelque chose de neuf dans le monde de la VR.



PokerStars VR - Gratuit (free-to-play) sur Steam Entrez dans le futur avec cette version VR du plus grand nom du secteur. Environnements visuellement réussis et immersifs pour pouvoir jouer contre d'autres humains au Poker Texas Hold’em.



Social Club VR: Casino Nights - 16,79 € sur Steam Social Club VR est un jeu addictif à un ou plusieurs joueurs qui permet de jouer dans un casino depuis le confort de son salon à des jeux comme le Blackjack, le Texas Hold’em Poker et la Roulette. Vous pouvez personnaliser votre monde, du chapeau que porte votre avatar, à la musique que vous entendez et à ce que vous voyez sur les écrans de télévision. Personnalisez, puis jouez à vos jeux préférés pour gagner et débloquer plus de plaisir.

Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour vous amuser.