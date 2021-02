Notre Top 5 des jeux de casino en VR autonome ou sur PC

Les jeux de casino sont de plus en plus en vogue surtout depuis la fermeture des établissements physiques à cause de la pandémie de COVID-19. En effet, nombreux sont les joueurs à la recherche de ce type de jeux depuis les récents confinements, ce qui a incité les casinos en ligne à mettre encore plus en avant ce genre de possibilités, permettant aux passionnés de jouer depuis chez eux, par exemple sur la plateforme de casino en ligne Luxembourg. Les fans de poker et de casino peuvent ainsi jouer sur une table virtuelle Royal Vegas avec plusieurs adversaires et un croupier réel, le tout sur smartphone, tablette ou PC.

Pour autant, c'est la réalité virtuelle qui apporte le plus de réalisme et d'immersion aux joueurs. Avec l'arrivée de l'Oculus Quest 2 qui permet d'accéder à la VR sans PC ni console, cette option devient de plus en plus abordable et accessible à tous. Vous trouverez, ci-dessous, les deux jeux qui permettent de jouer en ligne au poker avec celui-ci :

PokerStars VR - Gratuit (free-to-play) sur Quest 1 et 2 (anglais) (4/5) - PEGI 18

Entrez dans le futur avec cette version VR du plus grand nom du secteur. Environnements visuellement réussis et immersifs pour pouvoir jouer contre d'autres humains au Poker Texas Hold’em.

Entrez dans le futur avec cette version VR du plus grand nom du secteur. Environnements visuellement réussis et immersifs pour pouvoir jouer contre d'autres humains au Poker Texas Hold’em. Poker VR - Gratuit (free-to-play) sur Oculus Rift ou Quest 1 et 2 (anglais) (3/5) - PEGI 12

Jouez au poker comme un pro, Poker VR propose à la fois des tournois multitables et des cash games.

Si vous avez un PC gamer, vous avez un peu plus de choix :

PokerStars VR - Gratuit (free-to-play) sur Steam, Oculus Rift (anglais) (4/5) - PEGI 18

Entrez dans le futur avec cette version VR du plus grand nom du secteur. Environnements visuellement réussis et immersifs pour pouvoir jouer contre d'autres humains au Poker Texas Hold’em.

Social Club VR: Casino Nights - 16,79 € sur Steam (anglais) (3/5) - PEGI 12

Social Club VR est un jeu addictif à un ou plusieurs joueurs qui permet de jouer dans un casino depuis le confort de son salon à des jeux comme le Blackjack, le Texas Hold’em Poker et la Roulette. Vous pouvez personnaliser votre monde, du chapeau que porte votre avatar, à la musique que vous entendez et à ce que vous voyez sur les écrans de télévision. Personnalisez, puis jouez à vos jeux préférés pour gagner et débloquer plus de plaisir.

Social Club VR est un jeu addictif à un ou plusieurs joueurs qui permet de jouer dans un casino depuis le confort de son salon à des jeux comme le Blackjack, le Texas Hold’em Poker et la Roulette. Vous pouvez personnaliser votre monde, du chapeau que porte votre avatar, à la musique que vous entendez et à ce que vous voyez sur les écrans de télévision. Personnalisez, puis jouez à vos jeux préférés pour gagner et débloquer plus de plaisir. CasinoXR - 12,49 € sur Steam (anglais) (4/5) - PEGI 18

Avec CasinoXR, jouez au Blackjack, au Craps et à la Roulette sans bouger de votre salon. Il supporte des commandes vocales telles que « Hit Me ! » pour prendre une carte ou encore « Hard Ten ! » pour poser une mise. Il nécessite un espace de 2 x 1,5 m pour pouvoir être utilisé (pas de téléportation). Blackjack Bailey VR - 4,99 € sur Steam (anglais) (3/5) - PEGI 12

Avec ce simulateur de blackjack, nous sommes face à une croupière virtuelle qui s'appelle Bailey et qui se comporte comme le ferait une vraie dans un casino de Las Vegas. Le jeu utilise des jeux de hasard simulés, il n'y a donc pas de transactions en argent réel et une fois téléchargé, il n'y a plus rien à acheter. Vous pouvez pratiquer votre meilleure stratégie de blackjack et jouer à votre guise.



Avec ce simulateur de blackjack, nous sommes face à une croupière virtuelle qui s'appelle Bailey et qui se comporte comme le ferait une vraie dans un casino de Las Vegas. Le jeu utilise des jeux de hasard simulés, il n'y a donc pas de transactions en argent réel et une fois téléchargé, il n'y a plus rien à acheter. Vous pouvez pratiquer votre meilleure stratégie de blackjack et jouer à votre guise. Amigo VR - Gratuit (free-to-play) sur Steam (anglais) (3/5) - PEGI 12

Amigo VR offre un casino immersif en VR et une expérience hautement interactive. Une fois le jeu lancé, même allongé sur le canapé confortable de la maison, vous pouvez profiter d'un voyage au Texas pour jouer comme en vrai, contre d'autres adversaires humains.

Certains de ces jeux permettant de jouer de miser de l'argent réel, nous vous rappelons que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, que les joueurs qui choisissent de jouer de l'argent le font de leur gré et à leurs risques en sachant que dans tous jeux de hasard, il y a des risques de pertes. Si vous pensez être dépendant au jeu ou si vous êtes un proche d'une personne dépendante, contactez l'un des organismes suivants : Joueurs-Info-Service (09 74 75 13 13), S.O.S. Joueurs (01 47 07 07 80) ou ADICTEL (0805 02 00 00).