Top 5 des jeux de casino en VR en 2022

Depuis l'apparition du web dans les années 90, les casinos ont toujours su se renouveler et évoluer en fonction de la technologie disponible, c'est donc tout naturellement qu'à cette époque sont apparus les premiers casinos en ligne au Québec permettant de jouer aux machines à sous, au blackjack, au poker ou encore à la roulette, et ce directement depuis votre PC. Dans les années 2000, les casinos ont intégré le direct live qui permettait, avec une simple webcam, de jouer en direct sur une table gérée par un vrai croupier humain. Puis est venu le temps des casinos jouables directement depuis les smartphones, rendant le jeu accessible partout et tout le temps. Mais c'est vers 2018 que la dernière évolution d'ampleur s'est produite avec l'apparition de la réalité virtuelle. Même si cette technologie est encore très récente, elle s'est vite imposée dans tous les domaines du jeu vidéo, et donc bien entendu des jeux d'argent avec de nombreux éditeurs qui se sont positionnés sur ce créneau.

La VR permet une immersion quasi totale du parieur dans l’ambiance d'un vrai casino ou tout est très bien transposé avec la possibilité de suivre le mouvement des jeux à rotation, d'écouter l'ambiance sonore générale... L'utilisation d'un casque de réalité virtuelle permet une immersion dans le casino virtuel avec une vision à 360° offrant des sensations très proches de celles d'une salle physique. C'est une toute nouvelle expérience, très immersive et donc très appréciée des joueurs.

Et vous, êtes-vous déjà allés dans un casino ? Oui ? Alors vous avez forcément été charmé par cette ambiance électrique et amusante, qui donne envie de se poser autour d’une table pour jouer avec des inconnus. Si vous n’avez plus envie de sortir, mais que vous voulez tout de même vous divertir dans ce genre de lieu délirant, nous vous proposons un classement regroupant plusieurs expériences en réalité virtuelle à ne pas louper.

Votre casque est prêt ? Alors, entrons dans le vif du sujet :

Blackjack Bailey VR - 4,99 € (Steam) Avec ce simulateur de blackjack, nous sommes face à une croupière virtuelle qui s'appelle Bailey et qui se comporte comme le ferait une vraie dans un casino de Las Vegas. Le jeu utilise des jeux de hasard simulés, il n'y a donc pas de transactions en argent réel et une fois téléchargé, il n'y a plus rien à acheter. Vous pouvez pratiquer votre meilleure stratégie de blackjack et jouer à votre guise.



Casino VR Poker - free-to-play (Meta) Casino VR Poker est un jeu multijoueur gratuit. Transportez-vous dans un superbe casino depuis chez vous et jouez avec des personnes du monde entier ! Laissez-vous aller, discutez, faites-vous de nouveaux amis, et créez de nouvelles rivalités.



VR Casino - free-to-play (Meta) Commencez dès maintenant votre voyage fantastique dans un casino de style Las Vegas avec VR Casino ! Jouez aux machines à sous et aux jeux de table que vous connaissez et aimez, avec des graphismes réalistes et époustouflants.



Big Spin Slots - free-to-play (Meta) Big Spin Slots est l'expérience ultime des machines à sous en réalité virtuelle. Plongez dans une salle de casino VIP ou un navire pirate aventureux, asseyez-vous, détendez-vous et jouez pour remporter le gain ultime en réalité virtuelle.



Bullet VR Roulette - 6,59 € (Steam) Bullet Roulette VR est un jeu décontracté pour quatre joueurs. Chaque joueur devient au hasard l’un des 6 personnages. Avant de tirer, vous devez prendre 2 cartes qui peuvent changer complètement les règles du jeu. Si le joueur survit, il reçoit 1 $ pour lequel il peut tirer sur un autre joueur au prochain tour. S'il a tué un autre joueur, alors il prend son argent. Une tentative infructueuse de tirer sur un autre joueur lui fait perdre tout son argent. Faites preuve de sang-froid et de ruse pour gagner !

Bref, vous l’aurez compris, vous avez là de quoi faire pour passer un bon moment.