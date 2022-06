TOP 5 des jeux de football en VR à ne pas louper

Alors oui, nous sommes d’accord, rien ne vaut un bon ballon, des amis et un terrain avec une magnifique pelouse pour jouer au football. Mais il peut vous arriver, après une dure journée, de ne pas avoir l’envie de mettre les crampons, mais de tout de même vouloir faire quelques passes avec des camarades. Et pour cause, il y a toujours cette excitation sportive, même en vous posant devant en match, tout en faisant quelques paris en direct, qui fait monter l’adrénaline dans les parages. Eh bien, c’est là que la réalité virtuelle entre en jeu.

Ainsi, si vous avez envie de vous détendre sans trop forcer, nous vous avons concocté une petite sélection d’expériences en VR à ne pas louper.

Football Nation VR Tournament 2018 - Steam

Football Nation VR, donnant vie au football virtuel. NOUVEAU 2018 Tournois inspirés par la Coupe du Monde. Pour la toute première fois, vous pouvez physiquement ressentir l'excitation de jouer dans le plus grand tournoi de VR du football alors que le vaste stade vous entoure l'herbe virtuelle sous les pieds, la foule qui acclame, l'excitation et le patriotisme indéniable pour votre pays - un rêve d'enfance devenu réalité.

Jouez en solo contre l'IA, rejoignez jusqu'à 16 matchs de joueurs (lobbies en ligne à 8 joueurs), ou invitez vos amis à un match privé pour une petite compétition amicale. Avec un choix de terrains pour jouer, les joueurs peuvent choisir de jouer dans le stade de la ligue internationale, ou tout simplement avoir un coup de pied de cinq ans avec des amis.

Headmaster - Steam

Échappez-vous de la prison en tapant dans des ballons de football (et d'autres choses). En fait, ce n'est pas une prison, c'est le Football Improvement Centre. Peut-être qu'évasion est un mot trop fort… Vous devez être diplômé. Oui, oui... être diplômé. Bon séjour !

Final Soccer VR - Steam

Final Soccer VR est le simulateur de match de football spécialement conçu pour la réalité virtuelle qui offre une expérience inégalable de jeu au poste de gardien (VIVE/OCULUS) ou d’avant (VIVE). Pour les mordus du foot à l’état pur ! Des graphiques 100 % réalistes et des animations réalisées en capturant les mouvements des joueurs professionnels. Vous pouvez choisir entre jouer une partie rapide ou bien franchir 150 niveaux pour affronter les meilleures équipes du monde.

Turbo Soccer VR - Steam

Turbo Soccer VR est un simulateur de football ultime, créé exclusivement pour la réalité virtuelle. Entrez dans la peau d'un professionnel du football dans notre mode Replay innovant et participez à des actions réelles pour marquer des buts. Devenez un attaquant ou un gardien de but - débloquez des défis de plus en plus difficiles et ressentez l'atmosphère immersive du stade. Exercez vos réflexes comme un vrai champion - mettez-vous au défi et battez le meilleur score en profitant des décors néon et rétro de notre NOUVEAU MODE PINBALL.

Header Goal VR: Being Axel Rix - Steam

Axel Rix, un jeune joueur de football. Depuis qu'il a été sélectionné dans l'équipe nationale de football d'Angleterre, il est au centre de l'attention. Aujourd'hui, les choses ne vont pas bien pour lui. Lors de ses derniers matchs, il a été la principale raison de la défaite, surtout avec ses coups de tête imprécis. Les médias et les supporters ont commencé à être si lourds avec lui. La pression accrue sur ses épaules l'a fait se comporter comme un fou et enfin, il a été viré de l'équipe nationale. Sa carrière a pris un sérieux coup. Il ne peut pas se résoudre à cette situation. Pour retrouver son succès d'antan, il commence à s'entraîner très dur. Alors qu'il continue à travailler, des choses extraordinaires commencent à se produire autour de lui, qui l'amèneront finalement à devenir le héros d'une autre histoire.