Towerborne : un jeu d'action-aventure solo ou coopératif annoncé en exclusivité sur Xbox et PC par les créateurs de The Banner Saga

Le Xbox Games Showcase de ce dimanche a permis de lever le voile sur plusieurs projets secrets. Parmi eux, le fameux Project Belfry de Stoic Studio, créateur des The Banner Saga, qui sera édité sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC par Xbox Game Studios, et dont le véritable nom sera Towerbone.

Il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure calibré pour la coopération, qui nous invitera à explorer les alentours du Beffroi, dernier bastion de l'humanité, seul ou avec jusqu'à 3 amis, pour défier des monstres, recruter des Umbras pour combattre à nos côtés, obtenir expérience et ressources pour améliorer nos compétences et équipements, trouver des armes rares et plus encore. La difficulté de chaque expédition et les récompenses qu'elle pourra nous apporter pourront être calibrées, et le contenu est voué à évoluer avec du contenu supplémentaire et une carte changeant au rythme des saisons. La première bande-annonce révèle ainsi un univers coloré, à l'esthétique rappelant l'animation japonaise.

Le Beffroi est un symbole d'espoir et de sécurité au milieu des ruines de l'humanité et de la Cité des nombres, alors que des monstres rôdent juste à l'extérieur des murs de la tour. Vous êtes un champion, de retour du monde des esprits et doté des capacités, du courage et de la détermination nécessaires pour protéger les habitants du Beffroi. Avec vos compagnons spirituels qui se battent à vos côtés, vous êtes prêt pour la bataille. Pouvez-vous devenir le champion dont l'humanité a besoin pour survivre ? Découvrez-le dans Towerborne, le nouveau jeu d'action-aventure créé par Stoic, le studio à l'origine de la trilogie primée Banner Saga. Aventure coopérative - Explorez les environs du Beffroi seul ou avec jusqu'à trois autres champions* pour vaincre les horreurs qui menacent la tour. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul. Les champions peuvent recruter des Umbras pour les accompagner au combat, leur octroyant des capacités améliorées et des compétences uniques liées à chaque esprit. Après avoir combattu les vagues d'ennemis, retournez au Beffroi pour rendre vos quêtes, reforger votre équipement et bien plus encore.

- Explorez les environs du Beffroi seul ou avec jusqu'à trois autres champions* pour vaincre les horreurs qui menacent la tour. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul. Les champions peuvent recruter des Umbras pour les accompagner au combat, leur octroyant des capacités améliorées et des compétences uniques liées à chaque esprit. Après avoir combattu les vagues d'ennemis, retournez au Beffroi pour rendre vos quêtes, reforger votre équipement et bien plus encore. Affrontez les Terres Farouches - Towerborne a été conçu pour prendre en compte les choix des joueurs. Créez votre champion en personnalisant votre apparence, votre équipement et vos armes. Modifiez votre expérience de jeu à tout moment en changeant votre niveau de danger lorsque vous vous aventurez dans les terres farouches. Trouvez et maîtrisez des armes puissantes avec des attaques spéciales uniques parmi quatre styles : Massues de guerre, gantelets, doubles dagues et épées et boucliers. Variez les associations pour vous approprier votre champion !

Poursuivez le combat - Avec une carte du monde évolutive et du contenu saisonnier, votre champion ne manquera jamais de zones à explorer et d'ennemis à vaincre. Les saisons de Towerborne prolongent l'histoire du Beffroi en introduisant de nouveaux ennemis à combattre, des régions à explorer, des compétences à maîtriser et une histoire à découvrir (disponibles à la sortie). *Le multijoueur en ligne sur console nécessite Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold (abonnements vendus séparément).





Towerbone est annoncé pour 2024 sur PC via Steam et le Microsoft Store, Xbox One et Xbox Series X|S, et il sera ajouté au Game Pass dès son lancement.