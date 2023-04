Ubisoft+ enfin disponible sur Xbox, mais le prix de l'offre Multi Access va décevoir

Le service Ubisoft+ permet pour le moment d'accéder à une bonne partie du catalogue de l'éditeur sur PC pour 14,99 € par mois, y compris aux productions les plus récentes dès leur sortie en édition Premium. Alors que PlayStation se contente pour l'instant d'une déclinaison au rabais avec l'inclusion des Ubisoft+ Classics dans le Catalogue des Classiques du PlayStation Premium, il était prévu que l'offre élargie débarque chez PlayStation et Xbox.

Si nous n'avons plus de nouvelles du côté de PlayStation, le jour J est bien arrivé pour les Xbox One et Xbox Series X|S ! En revanche, il va y avoir des déçus, car il n'y a pas d'abonnement spécifique pour profiter seulement du catalogue Xbox : Ubisoft a en effet plutôt introduit l'offre Ubisoft+ Multi Access à 17,99 €, qui permet d'accéder à une sélection de titres sur Xbox en plus de tout ce que propose le PC Access. Il y a à cette heure 65 jeux disponibles, parmi lesquels certains des plus récents, listés ci-dessous.



Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft, est désormais officiellement disponible sur les consoles Xbox, via Ubisoft+ Multi Access ! Pour profiter des possibilités offertes par le service, vous devrez vous abonner à Ubisoft+ Multi Access et relier votre compte avec votre profil Xbox, ce qui vous laissera accéder à une grande collection de jeux en constante évolution et économiser 10 % sur l’achat de devises pour les jeux Ubisoft.

Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development chez Ubisoft, nous en dit plus :

« S’associer avec Xbox pour lancer Ubisoft+ Multi Access sur les consoles Xbox enrichit notre offre et permet aux joueuses et aux joueurs d’avoir toujours plus de choix. Ils pourront désormais accéder à tous les univers de la bibliothèque de plus en plus riche d’Ubisoft. »

Cette bibliothèque vous permettra de plonger dans des titres iconiques comme Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 ou The Division 2, ainsi que d’accéder au contenu des éditions premium et à certaines extensions, comme Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök. Découvrez ci-dessous la liste complète des jeux disponibles à ce jour :

Anno 1800 (uniquement disponible sur Xbox Series X|S) ;

Assassin’s Creed Rogue Remastered ;

Assassin’s Creed IV: Black Flag (inclut Assassin’s Creed Liberation) ;

Assassin’s Creed Unity (Gold Edition) ;

Assassin’s Creed Valhalla (Édition Ultime) ;

Assassin’s Creed Chronicles: China, India et Russia ;

Assassin’s Creed III Remastered ;

Assassin’s Creed Odyssey (Édition Deluxe) ;

Assassin’s Creed Origins (Gold Edition) ;

Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition) ;

Assassin’s Creed: The Ezio Collection ;

Battleship ;

Boggle ;

Child of Light (Édition Ultime) ;

Family Feud ;

Far Cry Primal (Édition Deluxe) ;

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition) ;

Far Cry 3 (Classic Edition) ;

Far Cry 4 (Gold Edition) ;

Far Cry 5 (Gold Edition) ;

Far Cry 6 (Gold Edition) ;

Far Cry: New Dawn ;

Fighter Within ;

For Honor ;

Ghost Recon Breakpoint (Édition Ultime) ;

Ghost Recon Wildlands (Édition Ultime) ;

Grow Up ;

Hungry Shark World ;

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) ;

Jeopardy! ;

Monopoly Plus ;

Monopoly Madness ;

Les Lapins Crétins Invasion : La série Télé interactive (Gold Edition) ;

The Lapins Crétins : Party of Legends ;

Rainbow Six Extraction ;

Rainbow Six Siege (Édition Deluxe) ;

Rayman Legends ;

Riders Republic ;

Risk ;

Risk: Urban Assault ;

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu ;

Scrabble ;

Shape Up (Gold Edition) ;

South Park : L’annale du destin (Gold Edition) ;

South Park : Le Bâton de la Vérité ;

Starlink: Battle for Atlas (Édition Deluxe) ;

Steep ;

The Crew (Édition Ultime) ;

The Crew 2 ;

The Division (Gold Edition) ;

The Division 2 ;

Trackmania Turbo ;

Transference ;

Trials Fusion ;

Trials of the Blood Dragon ;

Trials Rising (Gold Edition) ;

Trivial Pursuit Live ;

Trivial Pursuit Live 2 ;

UNO (Édition Ultime) ;

Soldats Inconnus – Mémoires de la Grande Guerre ;

Watch Dogs (Édition Complète) ;

Watch Dogs 2 (Gold Edition) ;

Watch Dogs: Legion (Édition Deluxe) ;

Wheel of Fortune ;

Zombi.

Abonnez-vous dès aujourd’hui à Ubisoft+ Multi Access et reliez votre compte Xbox pour explorer les univers incroyables des jeux Ubisoft. Cet abonnement vous coûtera 17,99 € par mois et sera automatiquement renouvelé jusqu’à ce que vous ne l’annuliez.