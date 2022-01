Ubisoft+ : le service de jeu en illimité avec abonnement annoncé sur Xbox !

Il ne fait pas autant les gros titres que ses concurrents, mais Ubisoft+ ne manque pourtant pas d'attraits. Il permet d'accéder à une centaine de jeux du catalogue Ubisoft sur PC, Stadia et Luna, et surtout aux dernières sorties majeures et DLC de l'éditeur dès leur lancement, pour 14,99 € par mois.

Bonne nouvelle pour les joueurs consoles, Ubisoft+ sera bientôt disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S ! L'information a été donnée au détour de l'annonce de l'arrivée de Rainbow Six Extraction dans le Game Pass en day one, preuve que l'éditeur et le constructeur se sont rapprochés. À priori, le service restera séparé du Game Pass, contrairement à EA Play qui avait rejoint le PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate, mais nous pouvons pourquoi pas imaginer un bouquet plus onéreux comprenant Ubisoft+.

Pour continuer à vous proposer toujours plus de jeux inédits dès leur sortie, Ubisoft a également annoncé aujourd’hui son intention de proposer Ubisoft+ sur les plateformes Xbox à l’avenir. Vous aurez donc toujours plus de manières de profiter des jeux et des expériences que vous aimez sur Xbox.

Pour le catalogue précis jouable sur Xbox et la date de disponibilité, il faudra repasser, mais que vous soyez intéressés ou déjà clients, il y a de quoi être curieux. Le Xbox Game Pass Ultimate coûte pour mémoire lui toujours 12,99 € par mois.