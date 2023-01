Undisputed : le jeu de boxe frappe fort en dévoilant sa date de sortie en Early Access en vidéo

Il y a une dizaine d'années, THQ et Yuke's sortaient régulièrement des jeux de boxe sous licence UFC Undisputed, une franchise aujourd'hui disparut. Mais Steel City Interactive va reprendre le flambeau avec Undisputed, un nouveau jeu de combat qui arrivera à la toute fin du mois en accès anticipé.

Le studio indépendant annonce en effet que la date de sortie d'Undisputed est fixée au 31 janvier 2023 sur PC, via Steam, en Early Access. Le contenu s'étoffera évidemment au fil des mois avec des mises à jour, mais dès le lancement dans quelques jours, il y aura de quoi faire, comme le précise la présentation du jeu :

Undisputed propose l'expérience de boxe la plus authentique qu'il soit. Il combine des visuels époustouflants avec un système de jeu de jambes révolutionnaire et une dimension stratégique poussée. Avec plus de 60 coups différents, des doublages réalisés par des commentateurs et légendes du milieu de la boxe, Undisputed a l'intention de devenir le roi du ring !

Pour son entrée en accès anticipé, le jeu proposera un roster de plus de 50 personnages jouables comprenant Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder ou bien Katie Taylor, ainsi qu'une division féminine, le tout à travers 6 lieux uniques, dont une grande arène et la salle de sport Coldwell. Les joueurs pourront également profiter de Undisputed dans des combats hors-ligne contre leurs amis ou l'IA, mais également affronter d'autres joueurs en ligne afin de grimper en haut du classement général.

Afin de s'assurer de l'authenticité d'Undisputed, les développeurs de Steel City Interactive s'associent avec les plus grandes fédérations et marques de boxe, telles que World Boxing Council, British Boxing Board of Control, Empire et bien d'autres.