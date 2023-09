Unity : les développeurs de Terraria font un énorme don à deux concurrents

La confiance entre Unity et les développeurs est rompue. La firme à l'origine du moteur de jeu très utilisé, notamment par les indépendants, a revu sa politique et a annoncé une taxe pour chaque installation d'un jeu utilisant Unity. Une annonce critiquée par absolument toute l'industrie, obligeant la firme à revenir sur sa décision, même si rien n'a été détaillé pour l'instant.

L'affaire a fait grand bruit, des menaces de mort ont même été émises, mais les développeurs indépendants se sont ligués contre Unity. Certains veulent changer de moteur pour ne plus avoir affaire à Unity, dont la politique est désastreuse et surtout incertaine. Et les studios qui en ont les moyens arrivent à la rescousse. C'est le cas de Re-Logic, développeur de Terraria, un jeu de survie à la Minecraft mais en 2D, qui a toujours autant de succès depuis toutes ces années.

Re-Logic vient en effet d'annoncer qu'il va faire un don de 100 000 $ chacun à Godot et FNA, deux moteurs de jeu open source, et va les sponsoriser à hauteur de 1 000 $ par mois. La seule condition sera de rester intègre et de continuer à développer des moteurs puissants et faciles d'accès. Un vrai tacle pour Unity, Re-Logic pointe évidemment du doigt l'entreprise (même si Terraria n'utilise pas ce moteur), jugeant que des communiqués ne suffiront jamais à réparer les dommages faits à la communauté de développeurs indépendants.

Depuis l'annonce de la taxe sur les installations par Unity, de plus en plus de développeurs lorgnent vers des moteurs concurrents, attendons-nous à entendre parler encore davantage de Godot et FNA à l'avenir, surtout pour les projets indépendants. Et si vous ne connaissez pas Terraria, le titre est vendu 29,99 € sur Amazon, la Fnac et Cdiscount.