Unity : une décision forte pour éviter un drame

Cette semaine, Unity a annoncé une nouvelle taxe qui sera appliquée pour chaque téléchargement d'un jeu vidéo conçu avec son moteur, et la facture sera évidemment à payer par les développeurs. Ces derniers sont généralement des indépendants passionnés et peu fortunés, qui espèrent créer le titre phénomène du moment avec un moteur assez facile d'utilisation.

Autant dire que l'annonce a fait grand bruit et, chose assez rare, toute la communauté s'est unie d'une seule voix pour faire comprendre à Unity que cette nouvelle taxe serait de la pure folie. En attendant son application au 1er janvier 2024, Unity fait du damage control et a précisé que les réinstallations de jeux, les installations frauduleuses, les démos et versions d'essais, les titres en cloud gaming et les jeux vendus pour des œuvres de charité ne compteraient pas dans cette taxe, mais cela ne suffit, et la confiance est rompue entre Unity et les développeurs.

Sur les réseaux sociaux, c'est le festival de messages dénonçant cette taxe, avec de l'humour, de l'agacement ou même de l'énervement. Il faut dire que certains développeurs ont passé des années à concevoir un titre, et ils envisagent aujourd'hui de tout recommencer avec un nouveau moteur, ou de tout laisser tomber. Mais cela va plus loin. Comme le rapporte Bloomberg, Unity a fermé ses bureaux à San Francisco et Austin pour aujourd'hui et demain, suite à des menaces de mort ». Un porte-parole explique qu'ils ont été « « informée d'une menace potentielle pour certains de (leurs) bureaux », et ont donc décidé de n'accueillir aucun employé pour cette fin de semaine, par mesure de sécurité. Bien sûr, Unity va également travailler avec les forces de l'ordre locales pour enquêter sur cette menace.

Quoi qu'il en soit, Unity aura réussi l'exploit d'être la société de jeu vidéo la plus détestée du moment, et pourtant, il y a de la concurrence. Parmi les communiqués de développeurs importants, il y a celui de Mega Crit, qui envisage de changer complètement de moteur pour son prochain jeu, lui qui s'était fait une belle réputation avec Slay the Spire, que vous pouvez retrouver à 15,51 € sur Amazon.