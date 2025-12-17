UNRECORD : un géant chinois investit dans le FPS photoréaliste français

UNRECORD avait tapé dans l'œil de nombreux joueurs en 2023. Développé par le petit studio français DRAMA, le jeu de tir à la première personne promet d'être ultraréaliste, la bande-annonce de l'époque donnait à peine l'impression qu'il s'agissait d'un jeu vidéo. Depuis, DRAMA a poursuivi le développement, mais il vient de recevoir l'aide d'un éditeur majeur.

UNRECORD trouve son financement





Comme annoncé dans un communiqué publié sur Steam, DRAMA annonce qu'il est passé de deux à dix développeurs, mais surtout, il a obtenu « le budget nécessaire pour finaliser UNRECORD ». Le studio remercie ses investisseurs, sans les nommer, et promet davantage d'informations sur le développement de son FPS en 2026.

Un géant chinois investit dans le studio français





Mais alors, qui a investi dans UNRECORD ? Eh bien GamesIndustry.biz relaye un communiqué de DRAMA qui annonce qu'UNRECORD est financé par Tencent, le géant chinois. Theo Hiribarne, PDG et fondateur de DRAMA, commente :

Depuis l'engouement suscité par notre première bande-annonce, nous avons travaillé sans relâche pour créer un jeu à la hauteur des attentes de notre communauté. Avec Tencent, nous avons trouvé non seulement un partenaire de renommée mondiale, mais aussi une équipe véritablement passionnée par notre jeu et notre vision. Malgré son envergure, Tencent a abordé ce partenariat avec humilité, respect et une réelle appréciation de notre identité créative. L'entreprise a cru en UNRECORD dès le début et nous a soutenus à chaque étape de notre développement. Nous sommes convaincus que cette collaboration nous permettra d'atteindre notre plein potentiel.

Mark Maslowicz, vice-président des partenariats chez Tencent Games Europe, ajoute :

Tencent croit profondément au talent créatif. Nous avons toujours été impressionnés par l’énergie et le dynamisme de DRAMA, ainsi que par les progrès remarquables accomplis sur UNRECORD, surtout avec une équipe aussi réduite et des ressources limitées. Cet investissement permettra au studio d’exploiter pleinement son potentiel et de livrer le premier d’une longue série de jeux exceptionnels. Nous sommes ravis d’accompagner DRAMA dans cette aventure.

Les éditeurs asiatiques s'intéressent toujours aux jeux et développeurs occidentaux. Si des éditeurs ont investi massivement dans de modestes équipes ces dernières années, la tendance s'inverse depuis quelques mois. NetEase, par exemple, a abandonné plusieurs studios en Occident. Cependant, Tencent ne suit pas exactement la même stratégie, il a notamment investi plus d'un milliard d'euros dans Ubisoft.

En attendant davantage d'informations sur UNRECORD l'année prochaine, vous pouvez retrouver BoneField: Bodycam Horror à 9,49 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Bodycam Face au succès massif, le mode Zombie devient permanent et mise sur l’ultra réalisme