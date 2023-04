Unrecord : un FPS français au photoréalisme perturbant annoncé sur PC par un trailer de gameplay

Si beaucoup de jeux aspirent à proposer des graphismes photoréalistes, il n'y a finalement que peu d'entre eux qui arrivent vraiment à nous faire douter de leur virtualité. C'est pourtant ce que vient de réussir à faire un curieux projet officiellement révélé cette semaine. L'année dernière, le développeur français Alexandre Spindler avait attisé la curiosité de beaucoup de joueurs en dévoilant une vidéo de gameplay d'un jeu encore anonyme, qui avait grandement attiré par ses qualités visuelles et sa vue body cam.

Il lève cette semaine officiellement le voile sur Unrecord, jeu qu'il développe depuis seulement 6 mois avec son premier studio DRAMA, cofondé avec le scénariste, game designer et compositeur Foda C, ancien membre du groupe de rap Columbine. Il s'agira d'un jeu de tir tactique immersif et narratif, vanté comme doté de « dialogues complexes, de mécanismes de jeu innovants, de dilemmes moraux difficiles et un système de tir unique ». Il nous fera vivre une histoire entre thriller et roman policier, alors que nous enquêterons sur plusieurs affaires criminelles impliquant différents personnages et rebondissements.

Unrecord a au passage droit à un nouveau trailer de gameplay, un extrait dans un hangar abandonné dont le photoréalisme est une nouvelle fois très perturbant. Les animations des bras et mains, la visée libre et les décors parfaitement modélisés font que la séquence ressemble énormément à ce qu'aurait pu filmer un joueur de airsoft avec une caméra-piéton.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu — Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023

Ce rendu incroyable fourni par un si petit studio a forcément créé du doute chez de nombreux joueurs : DRAMA a-t-il réussi à trouver la recette parfaite entre rendu visuel dégradé, visages ennemis masqués et technique au poil pour proposer un rendu aussi qualitatif, ou est-il en train de nous balader avec une vidéo trompeuse voire un gros fake ? Nul n'a la réponse pour le moment, mais Unrecord a au moins réussi une chose : à faire parler de lui.