Urban Trial Tricky annoncé sur PC, PS4 et Xbox One dans une Deluxe Edition

Tate Multimedia s'est mis les fans des Trials d'Ubisoft dans la poche depuis quelques années avec Urban Trial Freestyle et Urban Trial Underground qui, même s'ils n'arrivent pas à égaler la qualité des jeux d'Ubisoft et RedLynx, proposent une alternative très sympathique. Le studio sortait l'été dernier Urban Trial Tricky, mais uniquement sur Nintendo Switch.

Le titre à l'ambiance encore moins sérieuse et aux graphismes cartoon et colorés ne sera plus très longtemps exclusif à la Switch, car Tate Multimedia vient de dévoiler Urban Trial Tricky Deluxe Edition pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Cette édition améliorée va donc permettre de découvrir le titre sur de nouvelles plateformes, mais inclura également six nouvelles options de personnalisation avec une tenue de pilote, une figure signature spéciale et des peintures inédites. Le reste du jeu sera le même avec trois modes solos, une trentaine de niveaux et défis, un classement en ligne et un gameplay arcade axé autour de la vitesse et des figurines aériennes, avec un système de combo.

La date de sortie d'Urban Trial Tricky Deluxe Edition est fixée au 22 juillet 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.