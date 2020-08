Vader Immortal: A Star Wars VR, une date de sortie proche pour l'arrivée sur le PS VR

ILMxLAB est déjà pied d'œuvre sur Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, un jeu qui nous fera vivre plusieurs aventures en une sur l'Oculus Quest d'ici la fin d'année 2020. Mais avant cela, le studio a un portage de son précédent projet à réaliser. Comme cela avait été confirmé à l'occasion du Star Wars Day de mai dernier, Vader Immortal: A Star Wars VR Series va arriver sur PS4 où il sera jouable avec le PlayStation VR.

Cette nouvelle version regroupant les trois épisodes parus indépendamment sur Oculus Quest et Rift a refait parler d'elle lors du State of Play pour nous donner la dernière donnée qui nous manquait, sa date de sortie.

Chez ILMxLAB, nous accordons dans nos cœurs une place spéciale à Vader Immortal, et nous avons hâte de vous le présenter sur PlayStation VR. Grâce à cette sortie, encore plus de fans pourront profiter de la toute première expérience Star Wars conçue exclusivement pour la réalité virtuelle.

Faire partie de ce State of Play nous donne l’occasion de dévoiler une partie des concept arts inédits qui nous ont aidés à concevoir cette expérience. Il se passe tant de choses dans les coulisses de la création de contenu numérique qu’il est agréable de pouvoir présenter les œuvres dont s’inspire partiellement la version définitive du jeu.

La version du jeu sur PlayStation VR est développée par ILMxLAB en collaboration avec Black Shamrock. En temps normal, le développement d’un jeu vidéo est complexe et éprouvant. Ajoutez à cela une pandémie et un confinement et les difficultés se multiplient. Les équipes ont cependant travaillé sans relâche pour concevoir une expérience dont vous ne serez pas déçus.