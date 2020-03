Valorant : petite présentation de Sova, le troisième Agent du jeu

Valorant est le bébé de Riot Games qui plongera les joueurs dans un univers tactique, électrique et dynamique. La firme continue de faire la promotion du titre en dévoilant de nouvelles informations alléchantes. Dans le viseur aujourd'hui ? Un nouveau personnage : Sova. Il s'agit d'un Agent russe, qui aura comme mission principale de traquer, trouver et éliminer ses ennemis, avec une efficacité et une précision remarquable. Il possède un arc modifié et diverses capacités de reconnaissance. Contrairement à Viper et Phoenix, les pouvoirs de Sova sont conçus pour révéler les emplacements des opposants, mais sans leur infliger de dégâts.

Comme nous le savons, dans Valorant, chaque Agent dispose de 4 aptitudes : une compétence unique qu’il obtient gratuitement à chaque manche, deux qu’il doit acheter grâce au système économique in-game, et une ultime qui doit être chargée grâce aux kills.

Sova pourra donc réaliser les choses suivantes :

Shock Bolt : lance une courte flèche explosive qui émet une vague d’énergie statique blessante à l’impact ;

: lance une courte flèche explosive qui émet une vague d’énergie statique blessante à l’impact ; Owl Drone : déploie un drone télécommandé qui peut tirer une fléchette révélant les ennemis touchés ;

: déploie un drone télécommandé qui peut tirer une fléchette révélant les ennemis touchés ; Compétence unique / Recon Bolt : lance une courte flèche qui déploie une radio sonar. Le sonar ping les ennemis proches et les révèle ;

: lance une courte flèche qui déploie une radio sonar. Le sonar ping les ennemis proches et les révèle ; Ultimate / Hunter's Fury : tire trois souffles d’énergie qui se propagent à travers toute la carte. Tous les ennemis touchés subissent de lourds dégâts et sont marqués.

Pour rappel Valorant sera disponible gratuitement durant l'été 2020 sur PC.

Lire aussi : Valorant : pas de loot boxes, mais un Battle Pass et des microtransactions