Vanguard : un partenaire de renom pour le développement et l'édition du free-to-play en PvE de Remedy, une version mobile confirmée

Remedy Entertainment continue de jongler avec les projets, entre Alan Wake 2 prévu pour 2023, la suite de Control et son spin-off surnommé Projet Condor, ou encore le solo de CrossfireX. Et il a aussi dans ses cartons un certain Vanguard, un shooter PvE en free-to-play qu'il évoque publiquement depuis plusieurs années.

Le jeu multijoueur coopératif est développé avec l'Unreal Engine et mêlera l'expertise narrative et les connaissances en gameplay d'action du studio, et se destine aux PC et consoles. Bonne nouvelle pour Remedy, il va s'associer avec l'éditeur Tencent pour sa localisation et sa distribution sur le marché asiatique, et surtout pour le cofinancement du développement. Les deux parties seront cependant responsables de leurs propres coûts d'édition et d'exploitation du jeu sur leurs territoires respectifs, et partageront une partie des revenus avec l'autre partenaire après récupération des coûts de développement. De plus, Tencent a récupéré les droits pour le développement et l'édition d'une version mobile, que l'entreprise chinoise se chargera de financer, tandis que Remedy récupérera une part des revenus.

« Vanguard marque la première entrée de Remedy dans le modèle commercial des jeux en tant que service, et sera réalisé par une équipe de premier plan d'experts du jeu gratuit. Nous construisons quelque chose de nouveau et d'excitant pour l'espace multijoueur coopératif, en plus d'y apporter les points forts de Remedy. L'élargissement de nos capacités à assumer des responsabilités d'édition est la prochaine étape du développement de notre entreprise. Nous sommes ravis de ce partenariat à long terme avec Tencent et pouvons dire avec confiance qu'il s'agit d'un excellent moyen de soutenir les plans ambitieux de Vanguard. Vanguard est une opportunité à l'échelle mondiale, et Tencent pourra soutenir Remedy à l'international et diriger les opérations en Asie et sur les marchés mobiles » déclare Tero Virtala, PDG de Remedy Entertainment.

Il nous tarde désormais de voir à quoi ressemble vraiment ce projet Vanguard. D'ici là, Control Ultimate Edition et disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.