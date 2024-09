Vestiges: Fallen Tribes : un nouveau jeu VR stratégique français en Early Access dès octobre

Le studio indépendant français WanadevStudio annonce la sortie en Early Access de son nouveau jeu de cartes stratégique au tour par tour, Vestiges: Fallen Tribes, disponible dès le 3 octobre 2024 sur Steam. Accompagnée d’un trailer cinématique dévoilant l’univers du jeu, cette sortie promet une expérience immersive et rejouable à l’infini.

Un jeu de cartes stratégique avec une touche d’autobattler





Dans Vestiges: Fallen Tribes, les joueurs devront composer leur deck parmi une collection de cartes représentant des unités et bataillons. Le principe est simple mais exigeant : placer stratégiquement ses figurines sur le champ de bataille pour dominer l’adversaire. Le jeu mêle les mécaniques classiques des jeux de cartes avec des éléments d’autobattler, promettant une profondeur tactique inédite.

Dès l’Early Access, les joueurs auront accès à plusieurs fonctionnalités clés :

La composition des decks pour adapter sa stratégie.

pour adapter sa stratégie. Des scénarios solo avec une difficulté progressive.

avec une difficulté progressive. Le matchmaking public et privé pour des affrontements en PvP.

pour des affrontements en PvP. Un mode VR dès la sortie, pour une immersion encore plus intense.





Un univers de science-fiction tribal





L’univers de Vestiges: Fallen Tribes se distingue par son cadre dystopique où l’humanité, après avoir détruit ses ressources et écosystèmes, a inventé un jeu pour résoudre les conflits. Dans cet environnement post-apocalyptique, les derniers survivants rejouent les batailles du passé pour remporter une ressource précieuse : l’eau.

Un gameplay accessible et rejouable à l’infini





Les parties sont conçues pour être rapides et divertissantes, tout en offrant une profondeur tactique qui pousse à la réflexion. En mode solo, les joueurs pourront débloquer des récompenses de customisation à travers des scénarios de plus en plus difficiles. En PvP, les compétiteurs pourront grimper dans les classements pour prouver leur suprématie stratégique.

Une communauté au cœur du développement





WanadevStudio met un point d’honneur à développer Vestiges: Fallen Tribes avec sa communauté. Les retours des joueurs seront essentiels pour affiner le jeu durant toute la période d’Early Access. Le studio prévoit d’ailleurs de dévoiler prochainement un gameplay trailer ainsi qu’une roadmap de développement. Les joueurs pourront également partager leurs impressions et recommandations sur le serveur Discord du jeu.

Rendez-vous le 3 octobre pour découvrir ce nouvel univers stratégique sur Steam, avec des batailles qui s’annoncent aussi tactiques qu'épiques.