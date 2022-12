Racket Club : un nouveau jeu de balle multijoueur et innovant annoncé en VR pour 2023

Racket Club est un nouveau jeu en préparation chez Resolution Games. Il vient d'être annoncé lors du Resolution Showcase qui a eu lieu ce 15 décembre.

Comme vous venez de le voir dans cette bande-annonce très courte, Racket Club est un jeu multijoueur qui propose de jouer à une sorte de tennis de plage. À priori, il sera possible de jouer à quatre que ce soit en local ou à distance via Internet. Graphiquement, avec son look un peu cartoonesque si cher au studio, il semble proposer un visuel fort attrayant. Difficile d'en dire plus avec un trailer aussi court, mais l'envie d'en savoir plus est bien là. Ce jeu créé de toutes pièces pour la VR sera innovant, selon le studio Resolution Games. À suivre pour une sortie prévue en 2023.

