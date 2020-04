VPN : accédez à des offres streaming exclusives, idéal durant le confinement !

Les VPN, désormais connus par la plupart des amateurs de streaming, permettent entre autres d'accéder à des contenus bloqués en fonction de votre géolocalisation. Avec les évènements liés au coronavirus, et au confinement en France, mais aussi dans le reste du monde, de plus en plus de personnes se tournent vers les plateformes de streaming qu'il s'agisse de Netflix, Disney+, Amazon Prime et autres. Cependant, toutes ne sont pas encore accessibles ou proposent des contenus différents d’un pays à l’autre. L’utilisation d’un VPN permet, dans ce cas de figure, de résoudre ce problème pour accéder à l’intégralité du contenu souhaité en contournant ces blocages.

Permettant une géolocalisation rapide, de manière totalement anonyme n’importe où sur la planète, le VPN s’est démocratisé et permet aux utilisateurs de contourner bon nombre de blocages contraints par leur géolocalisation. Il vous permet d’accéder à du contenu auquel vous n’auriez normalement pas eu droit. Attention cependant, il y a une quantité impressionnante d'offres VPN diverses et variées, gratuites et payantes, avec une forte concurrence sur ce marché et des prix qui chutent de manière très importante. Pour se démarquer, de nombreux services de VPN n’hésitent pas à se spécialiser dans un domaine pour offrir une qualité de service plus optimisée comme le streaming par exemple ou le jeu vidéo.

De plus certains VPN qui se disant anonymes ne le sont pas vraiment, ils vous offrent une fausse sécurité en revendant vos informations personnelles et les plateformes de streaming les détectent et vous bloquent quand même... Pour préserver au mieux vos informations et données personnelles, et accéder à une qualité de service optimale, nous vous recommandons de n'utiliser que des services de VPN reconnus sur la scène publique, de grands acteurs du marché qui ne se livreront pas à ces agissements.

Il n’est pas rare de voir sortir certaines séries ou des films uniquement réservés à un pays bien précis (le catalogue de Netflix US en est un bon exemple), vous laissant sur la touche alors même que vous avez payé votre abonnement. C’est dans ce cas de figure que l’utilité d’un VPN se fait ressentir. D’un simple clic vous pourrez vous géolocaliser de manière rapide et anonyme dans le pays en question contournant ce type de blocage. Vous aurez de cette manière un accès total à tout le contenu réservé à ce pays et pourrez ainsi regarder vos séries préférées !

Nous vous conseillons régulièrement des VPN, cette semaine c'est au tour du VPN Surfshark, qui vous permettra de réaliser tout cela sans problème et à un tarif avantageux de seulement 1,88 € par mois. Il ya plusieurs avantages, notamment de jouir d'un nombre illimité de connexions (contrairement à la concurrence), d'un mode camouflage performant, ou encore d'un cryptage de haut niveau ; notez qu'il y a plus de 1 040 serveurs dans plus de 61 pays... Bref, voilà tout ce que nous attendons d'un bon VPN.