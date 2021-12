VPN : un service qui se démocratise et qui se spécialise

En quelques années, le VPN, réseau privé virtuel, s'est démocratisé auprès d'une population autrefois très peu intéressée par l'informatique ou les notions de préservation de la vie privée en ligne. L'offre a littéralement explosé, au point qu'il devient de plus en plus nécessaire de faire appel à un comparateur de VPN.

Différents scandales liés à l'espionnage de masse, une évolution constante des menaces en ligne et l'évolution des services proposés ont permis au VPN de devenir un service plébiscité par un nombre grandissant d'utilisateurs, y compris les néophytes.

Car en quelques années, les services de VPN se sont multipliés et ont également développé leurs offres tout en se rendant bien plus accessibles. Les manipulations sont désormais très limitées : sur mobile un simple bouton à cocher, même combat sur PC depuis un navigateur et un plug-in, ou directement en se rendant sur le site du service pour se connecter.

Mais un VPN à quoi ça sert ? Il s'agit d'un réseau privé virtuel : l'utilisateur se connecte à un serveur en choisissant sa localisation, puis c'est ce serveur qui fait le relais et se connecte sur les autres serveurs en ligne pour permettre à l'utilisateur de surfer ou de profiter des divers services en ligne. Ainsi, si des trackers ou des attaques ont lieu, c'est le serveur qui est visé et non directement son poste de travail. Par ailleurs, toutes les données échangées le sont dans un tunnel sécurisé de bout en bout pour garantir la privacité des actions. De fait, l'utilisateur peut profiter d'Internet sous couvert d'anonymat et aucune de ses données personnelles ne peut être interceptée.

Au-delà de cet aspect sécuritaire, le VPN permet également de contourner certains blocages géographiques. On peut ainsi sélectionner la localisation du serveur qui sert de point d'entrée et se faire ainsi passer pour un utilisateur américain, l'adresse IP du serveur localisé aux USA permet alors de donner le change à certains services.

C'est ainsi particulièrement intéressant lorsque l'on souhaite contourner les restrictions de catalogues de services de streaming et accéder à un contenu plus large. Cela vaut également pour certains jeux vidéo qui verrouillent l'accès à certains serveurs en ligne en fonction de la géolocalisation : il devient ainsi plus simple de retrouver des amis d'autres pays en jeu ou de participer à des beta réservées aux Japonais.

Ces contournements permettent également de profiter de prix préférentiels sur certains jeux et services : en accédant à certaines plateformes de vente de logiciels ou jeux, il devient possible de jouer sur la variation du taux de change ou les taxes pour payer sa musique, ses films ou jeux vidéo moins chers.

Attention toutefois, tous les services de VPN ne se valent pas et certains se spécialisent dans certaines fonctionnalités. Certains services ne sont ainsi pas compatibles avec les plateformes de streaming, d'autres s'orientent vers une latence ultra réduite plus adaptée à la pratique de jeux vidéo... Il convient ainsi de comparer les offres et d'établir avec précision ses besoins avant de souscrire à une offre ou même d'adopter une solution gratuite.