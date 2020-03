Wargaming offre 15 jours de compte premium pour trois de ses jeux

Ce n’est pas le premier geste de soutien de la part des grandes sociétés de ce monde, mais pour beaucoup de joueurs, le coup de pouce de Wargaming pourrait être le plus important. Comme précisé dans le titre, l’éditeur biélorusse se propose d’offrir deux semaines de compte premium à absolument tous les joueurs qui le désirent.

Précisons toutefois que l’offre s’applique exclusivement au sacro-saint World of Tanks, son itération mobile, World of Tanks Blitz, ainsi que World of Warships. En ce qui concerne les versions PC de World of Tanks et World of Warships, vous pourrez activer votre compte premium en suivant les liens respectifs. Pour World of Tanks Blitz, il vous suffit de vous connecter à votre compte avant la fin du temps imparti.

En effet, vous ne pourrez obtenir ce don généreux que durant une courte période de temps. Le 3 avril, à 11h00, est la date butoir fixée par Wargaming pour les trois jeux. Si vous aimez les tanks et navires de guerre, vous savez ce qu’il vous reste à faire.