Warhammer 40,000: Space Marine 2, un mode gratuit annoncé en vidéo, ça va saigner

Les fans des univers de Games Workshop avaient rendez-vous ce soir pour assister à la Warhammer Skulls, un évènement dédié à la franchise. Comme prévu, Focus Interactive et Saber Entertainment ont donné des nouvelles de Warhammer 40,000: Space Marine 2, leur jeu d'action et de tir coopératif sorti en septembre dernier et qui continue d'accueillir du contenu additionnel.

À l'occasion de la Warhammer Skulls, les studios ont dévoilé la mise à jour gratuite Siège de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui rajoutera un mode de jeu PvE éponyme, sans oublier deux DLC cosmétiques pour les détenteurs du Season Pass. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Affrontez des vagues infinies de Tyranides et d'Hérétiques





Combattez envers et contre tout dans le mode Siège de Space Marine 2, une nouvelle expérience JcE disponible gratuitement pour tous les joueurs le 26 juin. Situé sur Kadaku, ce nouveau mode de jeu à 3 joueurs vous met au défi d'affronter des vagues de plus en plus redoutables de Tyranides et de Thousand Sons pour défendre une forteresse impériale. Tentez de survivre aussi longtemps que vous le pourrez, car seul dans la mort prend fin le devoir.

Pour notre communauté engagée, le mode Siège sera jouable sur le serveur de test public (PTS) sur Steam dès le 4 juin. Plus de détails sur ce mode seront donnés dans la prochaine « Community Update ».

Les White Scars et les Blood Angels rejoignent le champ de bataille





En plus du nouveau mode « Siège », la mise à jour Patch 8 du 26 juin signera la sortie de deux nouveaux DLC pour les détenteurs des éditions Ultra, Gold et du Season Pass. Le White Scars Chapter Pack comprendra un nouveau skin de Champion pour la classe Assaut, trois skins d'armes exclusifs pour la Carabine Bolter Occulus, le Fusil Bolter Stalker et le couteau de combat, ainsi qu'une multitude d'options cosmétiques et de symboles héraldiques pour les Chapitres Successeurs des White Scars. Le Blood Angels Cosmetic Pack ajoutera de nouvelles pièces d'armure à équiper sur n'importe quelle classe jouable du jeu, ainsi que des symboles héraldiques célébrant huit des Chapitres Successeurs des Blood Angels.