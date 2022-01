Warhammer Age of Sigmar : le RTS de Frontier repoussé à fin 2023

En mai 2020, Frontier Developments faisait le point sur ses futurs projets, mentionnant notamment un jeu de stratégie en temps réel dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, basé sur le jeu de plateau de Games Workshop. Il devait sortir entre juin 2022 et mai 2023, mais il faudra être encore plus patient que prévu.

Eh oui, lors de son dernier rapport d'activité, Frontier Developments a quelque peu modifié ses plans et compte désormais sortir son RTS Warhammer Age of Sigmar dans la seconde moitié de l'année 2023. L'objectif est d'améliorer la qualité du jeu, mais surtout sa longévité, et donc de s'assurer d'un succès commercial sur le long terme.

Pour rappel, le studio a annoncé des revenus en baisse cette semaine, la faute à un Jurassic World Evolution 2 qui ne séduit pas autant que prévu, Frontier Developments ne veut pas refaire la même erreur, d'autant que ce jeu Warhammer Age of Sigmar est en conception depuis un bon moment. Pour rappel, Focus Home Interactive et Gasket Games ont déjà accouché l'année dernière d'Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, un RPG tactique cette fois, vendu 17,99 € chez Gamesplanet.