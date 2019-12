Warriors Orochi 4 Ultimate : toutes les nouveautés et fonctionnalités réunies dans une deuxième bande-annonce

C'est cette semaine que les joueurs de l'Est vont pouvoir découvrir Warriors Orochi 4 Ultimate, à partir du 19 décembre, une version améliorée du jeu de base disponible à l'achat seule pour les nouveaux joueurs ou via l'Ultimate Upgrade Pack. Hasard du calendrier ou non, la branche européenne de Koei Tecmo a mis en ligne la deuxième bande-annonce localisée du beat'em all, qui résume tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Au menu des nouveautés, ce sont ainsi 6 personnages supplémentaires aux pouvoirs variés que nous pourrons utiliser et améliorer : Gaia, Hades et Yang Jian d'un côté pour les visages inédits ; Jeanne d'Arc, Achilles et Ryu Hayabusa en tant qu'invités de jeux de l'éditeur de l'autre. Il nous est aussi promis une trentaine de nouveaux scénarios portant le total à plus de 100, les modes de jeu Infini et Défis pour des tas d'heures de gameplay, une personnalisation toujours plus poussée de nos guerriers, une mise à jour de l'interface et du jeu en coopération locale, soit de sacrés arguments pour passer un bon moment si le genre vous plait. Une édition Deluxe numérique avec tout un tas de costumes, armes et autres bonus sera également disponible à la vente sur les boutiques en ligne.

Et si la chanson présente dans la vidéo vous a plu, sachez qu'il s'agit du thème Statice, chanté par Saori Hayami, la seiyū donnant de la voix à Gaia. Un extrait en japonais avait été mis en ligne sur la Toile fin octobre, avec de nombreux passages du jeu en fond visuel, pour bien se mettre dans l'ambiance.

Cette multitude de personnages (re)viendra batailler dans nos PS4, Xbox One, Switch et PC à partir du 14 février 2020 dans Warriors Orochi 4 Ultimate, pour une Saint-Valentin bien musclée !