Where Winds Meet : l'Action-RPG chinois aura une bêta fermée, mais les Européens vont être déçus

Dévoilé lors de la gamescom Opening Night Live 2022, Where Winds Meet nous plongera en Chine, à l'époque des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. Le jeu de rôle et d'action d'Everstone Studio se laissera approcher dans quelques semaines au travers d'une bêta fermée sur ordinateurs et consoles.

La bêta de Where Winds Meet aura lieu du 16 au 19 mai prochain sur PC et PlayStation 5... seulement aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée. Eh oui, l'Europe et le reste du monde seront privés de cette phase de test, dommage. Au moins, aucune restriction ne sera appliquée, les joueurs pourront diffuser du gameplay de la bêta aux autres. Le studio précise qu'il s'agira d'une version en cours de développement, les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel du jeu. Everstone Studio partage au passage les configurations requises pour jouer à Where Winds Meet sur ordinateurs :

Minimum Recommandé Haut Système d'exploitation Windows 10/11 (64 bit) Processeur Intel Core i7-4770K

ou

AMD Ryzen 5 2400G Intel Core i7-10700

ou

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-12700

ou

AMD Ryzen 9 5950X Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

ou

AMD Radeon RX 550

ou

Intel ARC A380 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

ou

AMD Radeon RX 6700 XT

ou

Intel ARC A750 NVIDIA GeForce RTX 3080

ou

AMD Radeon RX 6800 Mémoire vive 8 Go de RAM 32 Go de RAM Stockage 60 Go d'espace libre HDD

SSD recommandé 100 Go d'espace libre SSD





Déjà disponible sur ordinateurs et mobiles en Chine, Where Winds Meet doit sortir en 2025 dans le reste du monde sur PC et PlayStation 5. Le titre sera pour rappel un free-to-play, avec tout ce que cela implique de microtransactions et objets aléatoires. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.