Where Winds Meet : l'Action-RPG chinois annoncé sur PS5, il est ultra prometteur !

Le PlayStation State of Play de cette nuit a été l'occasion de revoir Where Winds Meet, un jeu de rôle et d'action développé par Everstone Studio, basée en Chine. Le titre en avait déjà mis plein la vue lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, mais il n'était annoncé que sur PC.

Bonne nouvelle, Where Winds Meet sortira également sur PlayStation 5 ! Beralt Lyu a pris la parole sur le blog PlayStation anglais pour parler un peu plus en détail de son jeu, rappelant qu'il s'inspire grandement des Wuxia, un genre de fiction avec d'anciens guerriers chinois maîtrisant les arts martiaux et des pouvoirs surnaturels. Le producteur cite notamment Tigre et Dragon et Le Secret des poignards volants, deux films bien connus du grand public, même occidental. Le héros de Where Winds Meet sera ainsi un adepte du Qinggong, capable de grimper sur les murs ou marcher sur l'eau, sans oublier la capacité d'étourdir ses ennemis à distance avec son Chi. D'autres pouvoirs se débloqueront en observant les animaux : cracher du feu comme un dragon, bondir comme un crapaud ou rugir comme un lion.

Côté scénario, Where Winds Meet se déroulera à la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, à la fin du premier millénaire. Une époque pleine de changements et de turbulences pour la Chine, mais nous aurons également droit à une histoire axée sur l'identité du héros, des PNJ intrigants et des combats, les développeurs restent évasifs pour nous laisser la surprise. Il faut dire que le jeu ne nous prendra pas par la main, avec un monde ouvert à explorer, différentes régions à parcourir, des PNJ locaux à rencontrer et même des énigmes.

Côté gameplay, Where Winds Meet fera évidemment la part belle aux arts martiaux, avec plusieurs armes à notre disposition, dont la lance, l'épée, l'éventail, les doubles lames, le parapluie ou encore le glaive, à combiner avec des techniques de kung-fu un peu fantastiques et des pouvoirs. Notre personnage pourra ainsi geler temporairement ses ennemis, les désarmer et contre-attaquer avec ces capacités. Enfin, Beralt Lyu brosse les joueurs PS5 dans le sens du poil en précisant que les contrôles seront optimisés pour la PlayStation et sa manette DualSense.

