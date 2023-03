Wolcen: Lords of Mayhem, le hack'n slash annoncé sur consoles avec une date de sortie

Il y a maintenant trois ans, Wolcen Studio lançait Wolcen: Lords of Mayhem, un hack'n slash dans la pure veine des Diablo. Le titre était alors sorti en Early Access sur PC uniquement, les développeurs ont publié de nombreuses mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu, et la version finale ne va pas tarder à pointer le bout de son nez.

Wolcen Studio annonce en effet qu'il lancera la version complète de Wolcen: Lords of Mayhem le 15 mars 2023, avec le quatrième acte Endgame qui apportera une conclusion à l'aventure. Pour l'occasion, le hack'n slash sortira à la même date sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, les joueurs sur consoles pourront découvrir tout le contenu d'un coup dès la semaine prochaine, avec des graphismes et des performances améliorés.

