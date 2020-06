World of Tanks : replongez dans le Berlin de 1945 avec la prochaine mise à jour

C’est demain que Wargaming compte déployer sa mise à jour 1.9.1 de World of Tanks, un patch qui sera consacré tout entier à la reconstitution de la ville de Berlin telle qu’elle pouvait être observée en 1945. Les artistes du studio biélorusse se sont appliqués pour que cette future map soit la plus authentique possible. Vues aériennes, gravures, plans architecturaux… les employés de Wargaming ont utilisé tous les outils à leur portée pour être le plus respectueux possible, bien que certaines modifications aux environnements et aux bâtiments aient été nécessaires dans un souci de gameplay.

Le résultat se veut réaliste et surtout reconnaissable aux premiers coups d’œil grâce aux bâtiments historiques qui figurent sur la carte. Si vous avez le temps de vous balader entre deux coups de canon, vous pourrez découvrir la Porte de Brandebourg, l’Opera Kroll ou encore la Gare de Lehrter. Vous découvrirez également (et assez rapidement) que cette nouvelle map contient quatre grosses zones de batailles.

La mise à jour 1.9.1 de World of Tanks apportera évidemment son lot de cosmétiques bien sentis. Il s’agira notamment de décalcomanies évolutives qui deviennent de plus en plus visibles à mesure que le joueur remplit des objectifs spéciaux. Il est également question de skins autrefois réservées aux véhicules de certains pays et disponibles pour tous à partir de demain. À noter que le patch correspond également à la sortie de la Saison 2 du Battle Pass. Deux chars de haut niveau sont à la clé ainsi que des styles 3D exclusifs à l’un des chars de Rang X choisi par le joueur.

