World of Tanks : TJ Wagner, directeur créatif et producteur exécutif chez Wargaming, nous parle des consoles de nouvelle génération

Vous l'avez probablement appris dans nos colonnes et si ce n’est pas le cas laissez-nous vous briefer : World of Tanks s’élance sur les toutes récentes PS5 et Xbox Series. Nous connaissions déjà l’engouement de Wargaming pour les versions consoles et nous avons eu l’occasion d’en savoir davantage au sujet de ces nouvelles éditions.

Ces infos, c’est TJ Wagner qui nous les a fournis. Directeur créatif et producteur exécutif chez Wargaming, ce vétéran installé dans les bureaux de Chicago nous a bien sûr parlé de la transition qui nous intéresse aujourd’hui, mais aussi et surtout des machines en elles-mêmes de son point de vue de créatif. Nous vous laissons découvrir l’interview intégrale située ci-dessous.

Depuis combien de temps préparez-vous la transition de WoT sur les nouvelles consoles ?

Nous avons commencé à travailler au début du mois de janvier de cette année après d’intenses négociations avec Sony et Microsoft pour orienter notre travail, planifier notre roadmap et commencer à travailler avec notre équipe expérimentée sur les améliorations et les opportunités que les consoles de nouvelle génération nous offrent.

Le portage d’un jeu de 10 ans sur de nouvelles consoles a-t-il posé problème ?

Je pense qu’il est plus facile de réaliser le portage d’un jeu sur une nouvelle plateforme plutôt que de créer une licence en partant de rien. C’est encore plus vrai vu que les prototypes arrivent généralement moins d’un an avant le lancement. Cependant la version console de World of Tanks célèbre son 7e anniversaire en février 2021 puisqu’elle a été lancée trois ans et demi après sa grande sœur sur PC. Et cela dit, un jeu à succès comme World of tanks attire des audiences de toutes les plateformes, il ne vieillit donc jamais vraiment si l’on s’en tient à cette valeur.

De votre point de vue de développeur, quelles sont les grosses différences entre la PS5 et la Xbox Series X ?

Je pense que Sony et Microsoft sont au coude à coude sur cette génération plus qu’ils ne l’étaient sur les précédentes. Les différences sont mineures et les deux plateformes sont de puissantes consoles que notre communauté de 20 millions de joueurs, ainsi que les propriétaires des nouvelles Xbox et PlayStation, vont adorer.

En termes de puissance, sont-elles différentes d’un gros ordinateur selon vous ?

Avoir un PC similaire en termes de performances reviendrait beaucoup plus cher selon moi. Les possesseurs de consoles font une meilleure affaire vu le prix d’achat.

Avez-vous eu une préférence entre les deux consoles ?

Ma réponse est un peu biaisée puisque j’ai travaillé chez Microsoft et publié MechAssault, mon tout premier jeu sur console qui est sorti à l’époque sur la toute première Xbox. J’ai d’ailleurs conservé une très bonne relation avec le groupe Xbox. En outre, notre équipe travaille sur Xbox depuis que sa première machine est sortie. Aujourd’hui je dois avouer que j’apprécie les deux consoles et je joue à chacune d’entre elles régulièrement, du coup les différences de hardware me paraissent infimes.

Pouvons-nous également avoir votre avis sur la DualSense de Sony ?

Je suis fan de l’idée d’améliorer l’expérience des joueurs et d’apporter plus d’immersion. Nous sommes en ce moment en train de réfléchir aux meilleurs moyens d’exploiter les capacités haptiques de la manette ainsi que ses gâchettes adaptatives. Cela nous permettra de délivrer la meilleure expérience possible pour nos fans.

Vous allez avoir deux nouvelles plateformes à gérer, n’est-ce pas un peu délicat de vous occuper de tous ces portages en plus de la version PC de base ?

Heureusement pour notre studio, nous ne travaillons que sur les jeux sur consoles. L’équipe PC basée à Minsk et Prague est beaucoup plus grosse et a une roadmap complète uniquement dédiée au PC. Sur consoles, maintenir et travailler sur les différentes plateformes n’est pas vraiment un gros challenge vu que le code tourne tranquillement depuis des années et que notre collaboration avec Sony et Microsoft fonctionne à merveille.

Que pensez-vous réellement apporter aux joueurs en sortant World of Tanks sur les consoles de nouvelle génération ?

Je pense que la nouvelle génération est extrêmement focalisée sur l’expérience des joueurs, ce qui a toujours été notre principale préoccupation pour nos plus de 20 millions de joueurs sur consoles. Elle est plus rapide, avec un framerate plus stable, une meilleure résolution en 4K, des temps de chargement plus rapides et elle aura un son spatialisé de meilleure facture. Tout cela vous permet de mieux profiter de World of Tanks sur la console de votre choix.

Avez-vous retravaillé votre moteur de jeu pour profiter de l’architecture de la console ? Sinon, pensez-vous le faire dans un futur proche ?

Si vous parlez de la version PC, nous utilisons un moteur totalement différent de la version console qui a été créée à partir de rien avec le Despair Engine. Au sujet de ce moteur fait maison, je peux vous dire que nous avons fait un certain nombre de changements à notre technologie pour supporter la next-gen. Du coup, World of Tanks sur PS5 et Xbox Series utilise la dernière itération de notre moteur.

N’avez-vous pas peur que World of Tanks soit snobé par les joueurs qui préféreront essayer les vraies nouveautés destinées de la next-gen ?

Comme je l’ai dit, nous avons une énorme base de joueurs composée de plus de 20 millions de membres. Tous les jeux sur consoles ne peuvent pas en dire autant. Nous avons déjà pu constater que de nouveaux utilisateurs jouent sur les consoles next-gen, tandis que beaucoup de joueurs ont migré sur les nouvelles consoles. Être un jeu free-to-play rend les choses beaucoup plus faciles pour les possesseurs de nouvelles consoles puisqu’ils peuvent télécharger le jeu et l’essayer sans avoir besoin d’investir. Allez simplement sur votre Xbox ou votre PlayStation, jetez-y un œil et libre à vous d’y jouer régulièrement pour profiter des mises à jour fréquentes qui sont ajoutées au meilleur jeu de tank disponible sur consoles.