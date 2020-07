WRC 9 : la Ford Fiesta fait une virée au Kenya dans une nouvelle vidéo de gameplay

Impossible pour Nacon et KT Racing, anciennement connu sous le nom de Kylotonn, de ne pas parler de WRC 9 lors du Nacon Connect de ce soir. Certes, la licence reviendra à Codemasters en 2023, mais avant cela, nous aurons droit à trois épisodes, dont WRC 9, qui a eu droit à une petite vidéo de gameplay :

Après la Nouvelle-Zélande, Nacon et KT Racing nous emmènent cette fois au Kenya, dans des décors pleins de terre et de cailloux, mais cela n'empêche pas la Ford Fiesta d'Esapekka Lappi et Janne Ferm de foncer à vive allure, même dans des zones plus resserrées, auprès d'habitations. La voiture et la piste sont belles, les décors et les spectateurs un peu moins...

La date de sortie de WRC 9 est toujours fixée au 9 septembre 2020 sur PC via l'Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One, mais des versions PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch sont également prévues par la suite. En attendant, vous pouvez acheter le précédent volet à 32,56 € sur Amazon.fr.