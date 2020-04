WRC 9 : une première vidéo de gameplay en Nouvelle-Zélande

Comme chaque année, Bigben Interactive lancera un nouveau jeu de course sous licence officielle WRC, mais cette fois, il va y avoir du changement. Déjà, l'éditeur a confié la production à Nacon, et Kylotonn s'appelle désormais KT Racing. Mais dans le jeu en lui-même, il y aura également de la nouveauté, et cette première vidéo de gameplay nous en donne déjà un aperçu :

WRC 9 proposera ainsi un mode Carrière amélioré avec un gameplay plus réaliste, et davantage d'options pour avoir un contrôle total sur son équipe de mécaniciens. Le titre collera également un peu plus avec la réalité en proposant des évènements régulièrement, tout au long de la saison. Les joueurs partiront ainsi au Kenya, au Japon et en Nouvelle-Zélande, c'est d'ailleurs cette dernière région qui est à l'honneur dans la vidéo ci-dessus.

Pour rappel, la date de sortie de WRC 9 est fixée au 3 septembre 2020 sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One. Des versions pour Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X sont également attendues par la suite.