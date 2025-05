Wreckfest 2 : la première mise à jour de contenu est là, voici les nouveautés

Bugbear Entertainment et THQ Nordic avaient dévoilé Wreckfest 2 l'été dernier, pour le plus grand plaisir des amateurs de courses et d'action. Mais les studios ont finalement lancé le jeu en Early Access en mars dernier, uniquement sur PC via Steam. Depuis, des patchs ont été publiés pour corriger des soucis techniques et améliorer l'expérience, mais les développeurs lancent enfin du nouveau contenu.

Wreckfest 2 vient d'accueillir sa première mise à jour de contenu, qui rajoute notamment deux circuits et deux voitures, voici les principales nouveautés :

Circuits :

Nouveau circuit de rallycross européen.

Nouveau circuit de course folklorique : Finncross. Voitures : Nouvelle berline sportive européenne : Bravion.

Nouvelle grande berline américaine : Rammer.

L'American 1 s'appelle désormais Crusader.

L'European 1 s'appelle désormais Gizmo.

En plus de cela, la mise à jour améliore une nouvelle fois un tas d'éléments, Bugbear annonce avoir réduit la consommation de VRAM et corrigé des fuites de mémoire, l'IA a été améliorée et Wreckfest 2 est désormais compatible DLSS, FSR et XeSS. Les développeurs ont également mis à jour la feuille de route, avec une mise à jour de contenu similaire attendue en juin prochain et une version finale prévue à une date encore inconnue avec davantage de voitures, courses et modes, une personnalisation complète des véhicules (performances et cosmétiques), des tournois et des outils pour les mods.

En attendant la sortie de la version complète de cette suite, vous pouvez retrouver le premier Wreckfest à partir de 20,83 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.