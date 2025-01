WWE 2K25 s'annonce alors que WWE 2K23 ferme déjà ses serveurs

Les jeux de sports annuels ont une durée de vie généralement courte, l'idée étant de coller à l'actualité pour mettre à jour les licences et les sportifs. La plupart des titres laissent quand même les serveurs ouverts pendant de longues années, mais 2K a une stratégie bien différente. Il a lancé WWE 2K23 le 17 mars 2023, il y a moins de deux ans, et les serveurs viennent d'être coupés cette semaine.

Les joueurs ne peuvent ainsi plus profiter des fonctionnalités en ligne, que ce soit les matchs mutlijoueurs ou les créations de la communauté. Et tant pis pour vous s'il vous manquait un Trophée/Succès uniquement débloquable en jouant en ligne. De quoi furstrer les joueurs qui attendent quelques années avant de repasser à la caisse et qui ne peuvent déjà plus profiter de toutes les fonctionnalités d'un jeu qui a moins de deux ans. Si vous voulez jouer en réseau, il faut donc obligatoirement acheter WWE 2K24, mais bien évidemment, un nouvel opus arrive.

2K Games et Visual Concepts viennent de brièvement dévoiler WWE 2K25, le prochain volet de la saga de jeux de catch. Pour le moment, il faut se contenter de quelques images et d'un teasing nous donnant rendez-vous à la fin du mois :

Plus grand et plus audacieux, WWE 2K revient plus fort que jamais dans une année décisive pour la franchise ! On se prépare pour le big show avec des fonctionnalités révolutionnaires, des Superstars légendaires et toute l'authenticité et l'action que les fans adorent dans le top du divertissement sportif. Plus d'infos dès le 28 janvier 2025.

WWE 2K25 sera donc présenté en détail à la fin du mois, nous devrions découvrir les stars qui figureront sur les jaquettes des différentes éditions et la date de sortie. En général, les jeux de la franchise sortent en mars, l'attente ne devrait pas être trop longue. Vous pouvez acheter WWE 2K24 à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet pour profiter du contenu en ligne pendant sans doute une petite année encore.