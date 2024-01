WWE 2K24 officialisé et daté, des stars du catch sur les jaquettes

Les amateurs de catch l'attendait avec impatience, voici l'officialisation de WWE 2K24. 2K Games et Visual Concepts présentent aujourd'hui leur nouveau jeu de combat pour ordinateurs et consoles de salon, avec une première bande-annonce mettant à l'honneur la star de cet opus :

Cody Rhodes sera en effet sur la jaquette de WWE 2K24, tandis que Bianca Belair et Rhea Ripley seront présentes sur la pochette de l'Édition Deluxe. Mais ce n'est pas tout, car les studios proposeront en plus de cela une Édition 40 ans de Wrestlemania avec des légendes du catch comme The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan ou encore Stone Cold Steve Austin. Une édition anniversaire uniquement numérique, dommage. Voici les points clés de WWE 2K24 :

SHOW DES IMMORTELS 2K WrestleMania, l'un des plus grands spectacles dans le divertissement sportif, prend la place d'honneur dans WWE 2K24. Rempli de plus grand matchs de l'illustre histoire longue de quarante ans de WrestleMania, le Show des immortels 2K vous permet de récréer des moments mythiques et d'aider quelques unes des légendes de la WWE à prendre leur place au sein des livres des records en tant que champions indiscutables. DEVENEZ UN CHAMPION DANS Mon ASCENSION Lancez-vous dans deux trajectoires de carrière bourrée d'action, depuis vos débuts en tant que recrue de la WWE au champion aux multiples titres dans Mon ASCENSION. Donnez vie à vos rêves de WWE en parcourant des étapes narratives originales pour atteindre le statut de superstar de la WWE dans les divisions masculines et féminines. CONSTITUEZ VOTRE FACTION Collectionnez et créez votre faction WWE idéale en y intégrant des superstars et légendes de la WWE de toutes les époques. WWE 2K24 comprend des matchs solo et multijoueur en ligne, dont le tout nouveau jeu rapide classé. Affrontez les factions rivales aux quatre coins du monde et remportez des nouvelles récompenses en cours de route pour vous installer au somment du tableau des scores de la saison ! CONTRÔLEZ L'UNIVERS WWE Le mode Univers vous donne le pouvoir de développer des rivalités et de créer quelque chose de jamais vu auparavant dans le WWE. Le sandbox où tous les coups sont permis est amélioré avec de nouvelles actions de rivalité étendues, des cinématiques inédites, et des matchs à double titre ! VOUS ÊTES AUX MANETTES DANS Mon MG Endossez le rôle de manager général et formez une équipe élite de superstars de la WWE, pour vous permettre de produire des spectacles plus grands que nature dans le mode Mon MG mode. Prenez des décisions opérationnelles en échangeant des superstars, en concluant des contrats, et en faisant tout ce qu'il faut pour vaincre encore plus de MG rivaux et de marques concurrentes que jamais auparavant.

Et voici le détail des différentes éditions spéciales de WWE 2K24 :

Édition Deluxe : Accès anticipé de 3 jours, à partir du 12 mars 2024 ;

Pack Nightmare Family ;

Season Pass (5 DLC Packs) ;

Méga-boost Mon ASCENSION ;

SuperCharger ;

Carte Évo Ma FACTION Rhea Ripley ;

Carte Évo Ma FACTION Bianca Belair ;

Tenue alt Rhea Ripley ;

Tenue alt Bianca Belair. Édition 40 ans de Wrestlemania (numérique) : Le contenu de l'Édition Deluxe ;

Déverrouillage de l'effectif Showcase Superstars ;

Arena WrestleMania 40 ;

« Macho King » Randy Savage - WrestleMania 6 ;

Rey Mysterio - WrestleMania 22 ;

Triple H - WrestleMania 30 ;

Charlotte Flair - WrestleMania 33 ;

Rhea Ripley - WrestleMania 36 ;

2-3 cartes Or Ma FACTION des catcheurs cités ci-dessus.

Pour toute précommande, le Pack Nightmare Family sera inclut, il comprend :

Dusty Rhodes ('76) + Carte Ma FACTION ;

Stardust ;

Undashing Cody Rhodes ;

« Superstar » Billy Graham ;

Personnage jouable Cody Rhodes Mattel (Hématome) et Carte Ma FACTION ;

Carte Ma FACTION Directeur Pharaon.

La date de sortie de WWE 2K24 est fixée au 8 mars 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez également retrouver WWE 2K23 à partir de 12,20 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.