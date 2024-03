Xbox : bientôt d'autres boutiques en plus du Microsoft Store sur les consoles ?

Si les ordinateurs sont des machines très ouvertes, où n'importe quelle firme peut tenter de créer sa propre boutique en ligne pour vendre des jeux, ce n'est pas la même chose sur consoles de salon. La Nintendo Switch a son eShop, la PS5 son PlayStation Store et la Xbox Series X|S son Microsoft Store. Mais cela va peut-être évoluer par la suite.

Dans un entretien avec Polygon, Phil Spencer a évoqué le sujet de ces boutiques. Le patron de Xbox n'est pas contre l'idée de voir des plateformes comme l'Epic Games Store et Itch.io (une mine d'or pour les jeux indépendants) arriver sur ses consoles. Phil Spencer se dit frustré par les écosystèmes fermés des consoles, une frontière qui pourrait être brisée à l'avenir :

Considérant notre histoire en tant que société Windows, personne ne cillerait à deux fois si je disais « hé, lorsque vous utilisez un PC, vous décidez du type d'expérience que vous vivez en choisissant où acheter des jeux ». Il y a une vraie valeur là-dedans.

D'après le patron de Xbox, les constructeurs de consoles doivent réfléchir aux moyens de faire évoluer leurs machines, alors que le marché du PC gaming ne cesse de croître. Cela passerait par des boutiques alternatives pour diversifier l'offre de jeux, et bien évidemment sortir ses jeux first-party sur les consoles concurrentes, ce qu'a déjà commencé à faire Microsoft.

Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter pour voir si Phil Spencer va réellement introduire des boutiques comme l'Epic Games Store et Itch.io sur Xbox Series X|S, et si les constructeurs concurrents vont lui emboîter le pas. Vous pouvez retrouver la Xbox Series S avec trois mois d'abonnement au Game Pass Ultimate à partir de 269,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.