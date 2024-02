Xbox collabore avec Dune pour une manette flottante, une console solaire et une extension dans un gros jeu exclusif

Dune : Deuxième Partie sortira enfin à la fin du mois au cinéma, le prochain film de Denis Villeneuve est très attendu par les fans du premier volet et du roman de Frank Herbert. Legendary Pictures et Warner Bros. Pictures se sont associés à Microsoft pour une collaboration en plusieurs étapes.

Les joueurs de Microsoft Flight Simulator vont pouvoir découvrir une extension gratuite dans le monde de Dune avec la possibilité de grimper dans l'ornithoptère royal des Atréides et le piloter. Trois missions d'apprentissage seront incluses pour décoller, atterrir et gérer la chute libre, puis six activités seront là pour mettre en application tout cela, dont une mission de sauvetage. Une bande-annonce est à découvrir ci-dessus, l'extension est déjà lancée dans MFS sur PC et Xbox Series X|S.

Comme si cela ne suffisait pas, les studios ont conçu une Xbox Series S personnalisée aux couleurs du soleil, des planètes et du sable d'Arrakis, qui vient s'imbriquer dans un support d'onithoptère. Une manette Xbox est elle aussi dévoilée, un modèle volant au-dessus du sable, sans doute grâce à un système d'aimants. Une console et une manette qui ne seront pas disponibles à la vente, mais à gagner via un concours sur X/Twitter jusqu'au 25 mars prochain.

La date de sortie de Dune : Deuxième Partie est fixée au 28 février 2024 en France, vous pouvez retrouver la première partie en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.